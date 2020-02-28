В Петербурге могут вдвое сократить число гайд-парков

Члены комитета Заксобрания большинством голосов поддержали предложение, поправка будет подана ко второму чтению «Изменений в закон о митингах и массовых мероприятиях», которое должно состояться в ближайшее время.

Комитет по вопросам законности предложил сократить с 8 до 4 минимальное количество мест, специально отведенных для проведения массовых мероприятий в Петербурге. Это предложение на заседании парламентского комитета по законодательству 28 февраля озвучил представитель Смольного Александр Воробьев, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

По словам Воробьева, по итогам анализа комитет пришел к выводу, что часть гайд-парков не востребована. Он уточнил, что заявления на проведение акций пока подавали на площадь Ленина, в Удельный парк, Екатерингофский и Полюстровский парки. По словам чиновника, предложение не ограничивает горожан в проведении мероприятий.



Депутат Борис Вишневский со ссылкой на федеральное законодательство и сложившуюся практику возразил, что, как правило, если в городе существуют гайд-парки, именно в них проводятся массовые мероприятия.



Кроме того, участники встречи договорились встретиться с профильным комитетом Смольного, чтобы проработать возможность создания открытого реестра заявлений на проведение публичных мероприятий и решений Смольного по ним. Это может исключить ситуацию, когда заявителям отказывают из-за чаще всего спортивных и развлекательных мероприятий, для которых место успевают занять раньше.

