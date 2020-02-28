В Петербурге могут вдвое сократить число гайд-парков

Комитет по вопросам законности предложил сократить с 8 до 4 минимальное количество мест, специально отведенных для проведения массовых мероприятий в Петербурге. Это предложение на заседании парламентского комитета по законодательству 28 февраля озвучил представитель Смольного Александр Воробьев, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.
Члены комитета Заксобрания большинством голосов поддержали предложение, поправка будет подана ко второму чтению «Изменений в закон о митингах и массовых мероприятиях», которое должно состояться в ближайшее время.
По словам Воробьева, по итогам анализа комитет пришел к выводу, что часть гайд-парков не востребована. Он уточнил, что заявления на проведение акций пока подавали на площадь Ленина, в Удельный парк, Екатерингофский и Полюстровский парки. По словам чиновника, предложение не ограничивает горожан в проведении мероприятий.
Депутат Борис Вишневский со ссылкой на федеральное законодательство и сложившуюся практику возразил, что, как правило, если в городе существуют гайд-парки, именно в них проводятся массовые мероприятия.
Кроме того, участники встречи договорились встретиться с профильным комитетом Смольного, чтобы проработать возможность создания открытого реестра заявлений на проведение публичных мероприятий и решений Смольного по ним. Это может исключить ситуацию, когда заявителям отказывают из-за чаще всего спортивных и развлекательных мероприятий, для которых место успевают занять раньше.