Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас не исключает своего перехода на работу в Конституционный суд. В интервью «Фонтанке» сопредседатель рабочей группы по выработке конституционных поправок на вопрос о карьерном росте после реформы основного закона страны и возможности работы в качестве председателя КС не стал отрицать своей заинтересованности в этом вопросе.

«Конституционный суд приобретает дополнительные большие полномочия, я просто это вижу. Я готов продолжать набираться опыта, чтобы претендовать на столь высокие позиции, — сказал Клишас «Фонтанке». — Я ничего не исключаю. Для любого юриста пост судьи Конституционного суда — это венец карьеры. После этого сложно что-либо планировать дальше или о чём-либо думать. Это действительно так. И это касается многих стран. Я знаю коллег из Европы, США. Пост члена высшего судебного органа, тем более если это орган конституционного контроля, — это венец карьеры для профессионального юриста».

При этом Клишас оговорился, что он «прекрасно себя чувствует в кресле председателя ключевого комитета Совета Федерации».



Однокурсник Алексея Навального, сенатор Андрей Клишас окончил юридический факультет Российского университета дружбы народов. В том же вузе окончил аспирантуру кафедры конституционного, административного и финансового права. В 1997–2012 годах работал в крупнейших российских инвестиционных и промышленных компаниях и банках. С 2012 года работает сенатором от Красноярского края. Все эти годы в Совете Федерации возглавляет комитет по конституционному законодательству.



В первом чтении законопроект президента «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был принят Госдумой единогласно 23 января, то есть через неделю после презентации поправок во время послания Федеральному собранию. Второе чтение президентского законопроекта может состояться 10 марта. Совет Федерации готов проголосовать уже 11 марта.



Общероссийское голосование по поправкам пройдёт в среду, 22 апреля. Андрей Клишас в интервью «Фонтанке» сообщил, что за фальсификации во время этого плебисцита будет установлена точно такая же ответственность, как за нарушения на выборах.

