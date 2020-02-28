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Весёлый март в Пушкинском районе
На территории микрорайона «На Царскосельских холмах», который развивается на подъезде к Пушкину, проживают уже более 5 000 человек. В конце 2019-го года введён в эксплуатацию новый жилой комплекс — «Образцовый квартал 5», достраивается шестой жилой объект.
Комфортабельные малоэтажки возводит пушкинская компания ООО «Терминал-Ресурс». Параллельно жилой застройке строится общественно-деловые здания, транспортная и социальная инфраструктура, появляются новые спортивные и детские центры. Также в распоряжении новосёлов «Образцовых кварталов» — культурные и коммерческие учреждения Пушкинского района.
Широкая Масленица
Музей-заповедник «Павловск» приглашает на Масленичные гуляния. Гостей на яркий праздник проводов зимы ждут 29 февраля и 1 марта с 10.00 до 18.00. В программе игры, хороводы, народные песни и пляски (0+).
29 февраля и 1 марта жителей и гостей Пушкинского района приглашают на программу «Царскосельская Масленица». Мероприятие пройдёт с 14.00 до 18.00 на Соборной площади в Пушкине. Оба праздничных дня завершатся огненными представлениями. Кульминацией станет сожжение чучела Масленицы 1 марта в 17.45.
Для гостей организуется обширная культурная и развлекательная программа, где им предложат угощения: сбитень, чай, выпечку и кашу. На «Театральной площадке» народный театр представит традиционные праздничные сценки.
Программу «Богатырские забавы» проведёт военно-патриотический клуб «Царское Село».
Будет работать площадка «Масленичный столб» (0+).
Музеи
В музее «Царскосельская коллекция» до 8 марта 2020 года открыта выставка известного питерского художника Валентина Левитина. На двух этажах музея будут представлены работы мастера в разных техниках: живопись, графика, мозаика (6+).
В Зубовском флигеле Екатерининского дворца открыта выставка «Александр II в Царском Селе». На экспозиции, посвящённой 200-летию со дня рождения императора, представлены живопись, мебель, фарфор, оружие, бронза, мундиры — всего около 200 предметов, которые принадлежали императору и его семье и находились в их в царскосельской резиденции (0+).
В музее-заповеднике «Павловск» продолжается выставка «Античные коллекции императрицы Марии Федоровны». Супруга Павла I стала первой в России, чья коллекция античных древностей включала не только мраморные статуи и бюсты, но и предметы быта. Экспозиция открыта до 1 апреля (0+).
Музей-театр «Сказки Пушкина» приглашает в гости. Здесь по средам в 18.00, субботам и воскресеньям в 10.00 и 11.00 проходят детские спектакли и интерактивные программы для детей от 1,5 лет (0+).
Дом молодёжи
В Царскосельском доме молодёжи 1 марта в 12 часов начнётся спектакль «Золушка». Старинную сказку, написанную много лет назад, каждый рассказывает на свой лад. Неизменным остаётся торжество любви, верности и доброты (0+).
6 марта здесь же прозвучат знаменитые произведения композиторов двух веков и разных стилей — от Шуберта и Римского-Корсакова до Леграна и Таривердиева. Их объединяет тема вечной любви (6+).
На детское представление «Бармалей и все, все, все...» ждут маленьких гостей вместе с родителями 29 марта в 12.00 (0+).
Дом культуры
7 марта в 15.00 в Пушкинском доме культуры пройдёт районный творческий конкурс для девушек, учащихся 10-х классов «Леди — совершенство XXI века» (12+).
На День семейного отдыха «Удивительный мир профессий» все желающие приглашаются 15 марта в 12.00 (0+).
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Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya