Весёлый март в Пушкинском районе

Для гостей организуется обширная культурная и развлекательная программа, где им предложат угощения: сбитень, чай, выпечку и кашу. На «Театральной площадке» народный театр представит традиционные праздничные сценки.

29 февраля и 1 марта жителей и гостей Пушкинского района приглашают на программу «Царскосельская Масленица». Мероприятие пройдёт с 14.00 до 18.00 на Соборной площади в Пушкине. Оба праздничных дня завершатся огненными представлениями. Кульминацией станет сожжение чучела Масленицы 1 марта в 17.45.

Музей-заповедник «Павловск» приглашает на Масленичные гуляния. Гостей на яркий праздник проводов зимы ждут 29 февраля и 1 марта с 10.00 до 18.00. В программе игры, хороводы, народные песни и пляски (0+).

Комфортабельные малоэтажки возводит пушкинская компания ООО «Терминал-Ресурс» . Параллельно жилой застройке строится общественно-деловые здания, транспортная и социальная инфраструктура, появляются новые спортивные и детские центры. Также в распоряжении новосёлов «Образцовых кварталов» — культурные и коммерческие учреждения Пушкинского района.

Музеи



В музее «Царскосельская коллекция» до 8 марта 2020 года открыта выставка известного питерского художника Валентина Левитина. На двух этажах музея будут представлены работы мастера в разных техниках: живопись, графика, мозаика (6+).



В Зубовском флигеле Екатерининского дворца открыта выставка «Александр II в Царском Селе». На экспозиции, посвящённой 200-летию со дня рождения императора, представлены живопись, мебель, фарфор, оружие, бронза, мундиры — всего около 200 предметов, которые принадлежали императору и его семье и находились в их в царскосельской резиденции (0+).



В музее-заповеднике «Павловск» продолжается выставка «Античные коллекции императрицы Марии Федоровны». Супруга Павла I стала первой в России, чья коллекция античных древностей включала не только мраморные статуи и бюсты, но и предметы быта. Экспозиция открыта до 1 апреля (0+).



Музей-театр «Сказки Пушкина» приглашает в гости. Здесь по средам в 18.00, субботам и воскресеньям в 10.00 и 11.00 проходят детские спектакли и интерактивные программы для детей от 1,5 лет (0+).



Дом молодёжи



В Царскосельском доме молодёжи 1 марта в 12 часов начнётся спектакль «Золушка». Старинную сказку, написанную много лет назад, каждый рассказывает на свой лад. Неизменным остаётся торжество любви, верности и доброты (0+).



6 марта здесь же прозвучат знаменитые произведения композиторов двух веков и разных стилей — от Шуберта и Римского-Корсакова до Леграна и Таривердиева. Их объединяет тема вечной любви (6+).



На детское представление «Бармалей и все, все, все...» ждут маленьких гостей вместе с родителями 29 марта в 12.00 (0+).

