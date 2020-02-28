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28.02.2020 12:50
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Mercedes «дал угла» в автобус и перегородил движение у метро «Гражданский проспект»

ДТП с автобусом спровоцировало транспортный коллапс у станции метро «Гражданский проспект» в Калининском районе Петербурга. Общественному транспорту не протиснуться.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 28 февраля на проспекте Просвещения, перед перекрестком с Гражданским проспектом в направлении улицы Руставели, кроссовер Mercedes столкнулся с автобусом 93-го маршрута.

Судя по фото, авария произошла на остановке общественного транспорта у метро «Гражданский проспект». «Мерседес» ударился о левый задний угол автобуса правым задним колесом. В результате кроссовер развернуло поперек дороги.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

В итоге для проезда по проспекту Просвещения в сторону улицы Руставели осталась только крайняя левая полоса. «Автобусам и маршруткам по ней не протиснуться», — отмечают очевидцы.

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