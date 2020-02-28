ДТП с автобусом спровоцировало транспортный коллапс у станции метро «Гражданский проспект» в Калининском районе Петербурга. Общественному транспорту не протиснуться.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 28 февраля на проспекте Просвещения, перед перекрестком с Гражданским проспектом в направлении улицы Руставели, кроссовер Mercedes столкнулся с автобусом 93-го маршрута.

Судя по фото, авария произошла на остановке общественного транспорта у метро «Гражданский проспект». «Мерседес» ударился о левый задний угол автобуса правым задним колесом. В результате кроссовер развернуло поперек дороги.