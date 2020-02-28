Падают все! На бирже не устояли даже золотодобытчики

Необычность сегодняшнего положения дел в том, что котировки ушли вниз почти у всех эмитентов, торгующихся на Московской бирже. Исключение — бумаги, сделки по которым либо не ведутся, либо фиксируются в мизерном количестве. Таких компаний всего с десяток на всю биржу. К примеру, акции Северо-Западного пароходства были куплены в пятницу на 180 тысяч рублей по цене на 2,14% больше, чем вчера.

В остальном же рынок в глубоком минусе. «Газпром» упал к полудню на 4,88%, Сбербанк — на 3,55%, ЛУКОЙЛ — на 3,46%. Лидер падения среди компаний из топ-25 — «Алроса» (-8,77%).

Распродажи начались на Московской бирже с начала недели вслед за мощным падением всех мировых бирж. Эксперты в один голос говорят, что этот тренд связан с ожиданиями замедления мировой экономики из-за коронавируса. Однако до сих пор из российских компаний в плюсе были те, кто связан с добычей драгметаллов, — «Полюс Золото» и «Полиметалл». Сегодня же в минусе и они: 5,22% и 3,74% соответственно.