Смольный предложил петербуржцам выбрать места, где должны появиться новые парковки

«Городские автостоянки размещаются в зонах плотной жилой застройки, в местах общественного притяжения и представляют собой огороженную территорию с автоматизированной системой проезда через шлагбаум. Для обеспечения комфортного использования автомобилистами автостоянки оборудуются системами видеонаблюдения, терминалом автоматизированной оплаты, стойками въезда-выезда и электронными табло. Пользование городскими автостоянками осуществляется на платной основе», — объясняют в ГЦУП судьбу чего именно предлагается определить петербуржцам.

Предложения принимают на электронную почту pressa2@gcup.spb.ru до 30 апреля 2020 года. Специалисты учреждения рассмотрят идеи и оценят, реально ли подобрать земельный участок, который подойдет для размещения стоянки.



На данный момент в Петербурге функционируют 17 городских автостоянок общей емкостью 2 211 машино-мест и 388 мест для размещения автобусов. В 2020 году ГЦУП обещает обустроить еще две в Кронштадте (113 машино-мест) и на ул. Савушкина (80 машино-мест). Также в этом году должны быть спроектированы 2 стоянки на улице Оптиков на 376 мест.

