В Красногвардейском районе Петербурга утром 28 февраля движение затруднило ДТП с маршруткой. Ее догнала легковушка.



Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на улице Коммуны, перед пересечением с улицей Красина, легковой автомобиль врезался сзади в автобус ПАЗ маршрута К-92 (по данным сайта «Организатор перевозок», его обслуживает ООО «Пальмира»). От удара у легковушки капот собрался «домиком». «Мухобойка зачетная получилась», — иронично заметили в комментариях.

О пострадавших не сообщается. А вот в сведениях о водителе автомобиля очевидцы разошлись: одни сообщают, что за рулем была девушка, другие — что парень. «А где вы там девушку увидели? Мимо проезжала — парень стоял и разглядывал повреждения... А водитель маршрутки сидел в маршрутке», — пишет участница группы Наташка.