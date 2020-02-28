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28.02.2020 11:30
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«Мухобойка зачетная получилась». Легковушка припарковалась в маршрутку на Коммуны

В Красногвардейском районе Петербурга утром 28 февраля движение затруднило ДТП с маршруткой. Ее догнала легковушка.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на улице Коммуны, перед пересечением с улицей Красина, легковой автомобиль врезался сзади в автобус ПАЗ маршрута К-92 (по данным сайта «Организатор перевозок», его обслуживает ООО «Пальмира»). От удара у легковушки капот собрался «домиком». «Мухобойка зачетная получилась», — иронично заметили в комментариях.

О пострадавших не сообщается. А вот в сведениях о водителе автомобиля очевидцы разошлись: одни сообщают, что за рулем была девушка, другие — что парень. «А где вы там девушку увидели? Мимо проезжала — парень стоял и разглядывал повреждения... А водитель маршрутки сидел в маршрутке», — пишет участница группы Наташка.

По словам автомобилистов, ДТП помешало движению со стороны Ржевки. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», сильных затруднений в районе перекрестка не наблюдается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

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