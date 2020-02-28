Упавшие деревья задерживают поезда на Петербург
Непогода уронила деревья на перегоне между станциями Ашево и Чихачёво Октябрьской железной дороги. Из-за неисправности устройств сигнализации задерживаются поезда дальнего следования.
«В настоящее время с задержкой следуют поезда: № 84 сообщением Гомель — Санкт-Петербург (задержка до 2 часов 20 минут), № 80 Калининград — Санкт-Петербург (задержка до 1 часа 30 минут) и № 54 сообщением Киев — Санкт-Петербург (задержка до 40 минут). Специалисты Октябрьской железной дороги делают все возможное, чтобы сократить отставание поездов по прибытии на конечные станции», — сообщили пресс-службе 28 февраля.
И добавили, что восстановительные работы на участке завершаются. А опозданий других поездов не прогнозируется.