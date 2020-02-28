FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
65.61р71.65р
28.02.2020 10:47
Печать

Во Вселенной произошел самый громкий хлопок со времен Большого взрыва

Самый мощный взрыв со времен развития Вселенной зафиксировали ученые из Международного центра радиоастрономических исследований. Об этом 28 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на EurekAlert.

Взрыв произошел на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли у сверхмассивной черной дыры в Сверхскоплении Змееносца. В его результате случился мощный выброс энергии, в пять раз превышающий предыдущий рекорд.

«Это произошло очень медленно – как взрыв в замедленном движении, который длился на протяжении сотен миллионов лет».

Причина взрыва пока неизвестна. Сейчас исследователи увеличивают количество антенн для проведения более тщательных наблюдений.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний