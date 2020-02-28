Во Вселенной произошел самый громкий хлопок со времен Большого взрыва

Самый мощный взрыв со времен развития Вселенной зафиксировали ученые из Международного центра радиоастрономических исследований. Об этом 28 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на EurekAlert.



Взрыв произошел на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли у сверхмассивной черной дыры в Сверхскоплении Змееносца. В его результате случился мощный выброс энергии, в пять раз превышающий предыдущий рекорд.

