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28.02.2020 10:30
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Иранцы вслед за корейцами лишились возможности въехать в Россию

Правительство России временно приостановило пропуск через границу граждан Ирана. Им также остановили оформление приглашений на въезд и разрешений на привлечение и использование иностранных работников.

«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 года по московскому времени ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях», — говорится в сообщении.

Аналогичные меры ждут с 1 марта граждан Республики Корея. А с 20 февраля действуют в отношении китайцев.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных достигло 3664, скончались 57 человек.

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