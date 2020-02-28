Иранцы вслед за корейцами лишились возможности въехать в Россию

Правительство России временно приостановило пропуск через границу граждан Ирана. Им также остановили оформление приглашений на въезд и разрешений на привлечение и использование иностранных работников.



«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 года по московскому времени ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях», — говорится в сообщении.