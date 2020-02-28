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28.02.2020 10:05
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БТР взбодрил сонных водителей на проспекте Культуры

Бронетранспортёр удивил петербургских водителей в утренней пробке на проспекте Культуры 28 февраля. Боевая машина разместилась в среднем ряду, привлекая к себе взгляды зевак.

Фото: /vk.com/unreleased_dtp

Фотографиями прохода БТР поделились пользователи соцсетей. Одни пошутили, что военные едут разгонять очередной митинг. Более внимательные заметили, что представленный на фото транспорт — передвижной командный пункт на базе БТР, а значит, вероятнее всего, он направляется в какую-то из воинских частей, например, в Осиновую Рощу.

«БТР одного из военных учебных заведений, дислоцированных в петербургском военном гарнизоне, передвигался для обеспечения учебного процесса», — прокомментировали «Фонтанке» ситуацию в пресс-службе Западного военного округа.

При этом в ЗВО напомнили, что бронетранспортёр в соответствии с ПДД может ездить по дорогам общего пользования без сопровождения, наравне с другими участниками дорожного движения.

Иногда петербуржцам удаётся увидеть военную технику на улицах города. 10 дней назад БТР был замечен на Невском проспекте. Направлялась машина на детский праздник в школу у жилкомплекса «Уткина Заводь». И если очевидцам из центра бронетранспортёр поднял настроение, то жителей окраины Невского района расстроил, перепахав газон.

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