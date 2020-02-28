СМИ: Аркадий Дворкович покинет совет директоров ОАО «РЖД». Его заменит министр экономики

«Ведомости» пишут о том, что бывший вице-премьер, а ныне председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович может покинуть совет директоров ОАО «РЖД». Неделю назад бывшая помощница Дворковича была задержана по подозрению во взятке путевкой в Таиланд.

Как пишет 28 февраля «Коммерсант», также совет директоров железнодорожного монополиста может покинуть замминистра экономики Михаил Расстригин. Источники издания уверены, что Дворковича и Расстригина заменят министр экономики Максим Решетников и первый замминистра строительства Ирек Файзуллин.