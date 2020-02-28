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28.02.2020 09:56
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СМИ: Аркадий Дворкович покинет совет директоров ОАО «РЖД». Его заменит министр экономики

«Ведомости» пишут о том, что бывший вице-премьер, а ныне председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович может покинуть совет директоров ОАО «РЖД». Неделю назад бывшая помощница Дворковича была задержана по подозрению во взятке путевкой в Таиланд.

Как пишет 28 февраля «Коммерсант», также совет директоров железнодорожного монополиста может покинуть замминистра экономики Михаил Расстригин. Источники издания уверены, что Дворковича и Расстригина заменят министр экономики Максим Решетников и первый замминистра строительства Ирек Файзуллин.

Аркадий Дворкович с 2015 по 2018 год возглавлял совет директоров ОАО «РЖД», а в 2018 году после смены правительства передал свой пост вице-премьеру Максиму Акимову, курировавшему транспорт. Помимо членства в совете, он также был членом комитета по стратегическому планированию и председателем комитета по кадрам и вознаграждениям. «Коммерсант» подсчитал, что в сумме нагрузка на бывшего вице-премьера могла привести к выплатам в 7 млн руб.

Скандал с бывшей помощницей Дворковича Анастасией Алексеевой произошел 20 февраля. Её уволили из аппарата вице-премьера за слив информации, а задержали по подозрению в получении четырехмиллионной взятки.

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