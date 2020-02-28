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28.02.2020 09:38
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Новая холодная война. Китайский эсминец использовал лазер против американского самолета-разведчика

ВМС США спустя полторы недели решили предать огласке инцидент, которые случился с их самолетом P-8A Poseidon в Тихом океане. Подробности сообщает 28 февраля РИА Новости.

ЧП произошло 17 февраля в водах к западу от острова Гуам. Самолет просветили лазером, не видным невооруженным глазом. Это зафиксировали датчики на борту Poseidon. Источником облучения армия США назначила китайский эсминец, который находился неподалеку. При этом американцы уверены, что полет Р-8А выполнялся в соответствии с международными правилами и положениями. А действия китайского эсминца были названы «небезопасными и непрофессиональными».

В ВМС уверены, что использование таких лазеров может отразиться и на экипаже, и на состоянии техники.

Китайские военные пока не прокомментировали эту информацию.

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