Пистолет бизнесмена улетел в темные воды Фонтанки с Аничкова моста. Владельцу не везет
Петербургский бизнесмен, перебравшийся в город из Карачаево-Черкесии, вынужден был сообщить об утере травматического пистолета в полицию. Расстаться с оружием пришлось не на рыбалке и не на охоте, а во время вечерней прогулки по центру Северной столицы.
Как стало известно «Фонтанке» 28 февраля, накануне в отдел полиции обратился 37-летний гендиректор фирмы, занимающейся разведением животных. Он рассказал, что около 22:00 в День защитника Отечества кто-то толкнул его на Аничковом мосту. Из-за этого кобура на его поясе расстегнулась, из неё выпал травматический пистолет «Лидер» и нырнул в тёмные воды Фонтанки. Известно, что заявитель в прошлом работал охранником, видимо, навыки аккуратного обращения с оружием забылись.
Стоит отметить, что уроженцу северокавказской республики не очень везёт. Так, в 2000 году он получил штраф за утерю паспорта. Также, по данным «Фонтанки», мужчина является гендиректором небольшого животноводческого хозяйства. Но бизнес терпит бедствие. В 2019 году Федеральная налоговая служба заблокировала все их счета, а в системе СПАРК компания числится как неблагонадежная.