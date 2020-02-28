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28.02.2020 09:48
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Пистолет бизнесмена улетел в темные воды Фонтанки с Аничкова моста. Владельцу не везет

Петербургский бизнесмен, перебравшийся в город из Карачаево-Черкесии, вынужден был сообщить об утере травматического пистолета в полицию. Расстаться с оружием пришлось не на рыбалке и не на охоте, а во время вечерней прогулки по центру Северной столицы.

Как стало известно «Фонтанке» 28 февраля, накануне в отдел полиции обратился 37-летний гендиректор фирмы, занимающейся разведением животных. Он рассказал, что около 22:00 в День защитника Отечества кто-то толкнул его на Аничковом мосту. Из-за этого кобура на его поясе расстегнулась, из неё выпал травматический пистолет «Лидер» и нырнул в тёмные воды Фонтанки. Известно, что заявитель в прошлом работал охранником, видимо, навыки аккуратного обращения с оружием забылись.

Стоит отметить, что уроженцу северокавказской республики не очень везёт. Так, в 2000 году он получил штраф за утерю паспорта. Также, по данным «Фонтанки», мужчина является гендиректором небольшого животноводческого хозяйства. Но бизнес терпит бедствие. В 2019 году Федеральная налоговая служба заблокировала все их счета, а в системе СПАРК компания числится как неблагонадежная.

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Комментарии (4)

dozer_666
И камеры скорее всего в тот момент не работали))
Жора  
Да продал его задорого неофициально, а теперь сказки рассказывает. Это же с какой силой должны были его толкнуть?))))
Boris_93*1
Интересен год выпуска " лидера - утопленника " , может народ с поисковыми магнитами "возбудится" и ... обзаведётся трофеем :)
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