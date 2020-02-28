Пистолет бизнесмена улетел в темные воды Фонтанки с Аничкова моста. Владельцу не везет

Петербургский бизнесмен, перебравшийся в город из Карачаево-Черкесии, вынужден был сообщить об утере травматического пистолета в полицию. Расстаться с оружием пришлось не на рыбалке и не на охоте, а во время вечерней прогулки по центру Северной столицы.

Как стало известно «Фонтанке» 28 февраля, накануне в отдел полиции обратился 37-летний гендиректор фирмы, занимающейся разведением животных. Он рассказал, что около 22:00 в День защитника Отечества кто-то толкнул его на Аничковом мосту. Из-за этого кобура на его поясе расстегнулась, из неё выпал травматический пистолет «Лидер» и нырнул в тёмные воды Фонтанки. Известно, что заявитель в прошлом работал охранником, видимо, навыки аккуратного обращения с оружием забылись.