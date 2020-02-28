Корейцам с 1 марта закроют въезд в Россию из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы для граждан Южной Кореи.
Как говорится в опубликованном 28 февраля документе, с 1 марта ФСБ, таможне и Роспотребнадзору предстоит выборочно пропускать через границу прибывающих в Россию из Республики Корея. Всем, кроме официальных делегаций, экипажей самолетов и обладателей видов на жительство, пути в страну не будет. Меры носят временный характер.
Аналогичное решение действует с 20 февраля в отношении граждан КНР. Оно было принято после заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных достигло 3664, скончались 57 человек.