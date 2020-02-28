Гражданина Индии задержали по делу о двойном убийстве в центре Петербурга. Он бегал от угрозыска 19 лет

Оперативники петербургского уголовного розыска задержали 45-летнего гражданина Индии, который бегал от них 19 лет. Иностранец проходит обвиняемым по делу об убийстве своих товарищей в центре Северной столицы.



Как стало известно «Фонтанке» 28 февраля, мужчину по имени Гилл Харпиндар Сингх опергруппа настигла накануне у дома 38/1 по улице Парашютной и доставила в 78 отдел полиции, параллельно доложив о поимке в Следственный комитет. Там его с нетерпением ждали почти 19 лет. Сингх в мае 2001 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск.