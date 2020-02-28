Гражданина Индии задержали по делу о двойном убийстве в центре Петербурга. Он бегал от угрозыска 19 лет
Оперативники петербургского уголовного розыска задержали 45-летнего гражданина Индии, который бегал от них 19 лет. Иностранец проходит обвиняемым по делу об убийстве своих товарищей в центре Северной столицы.
Как стало известно «Фонтанке» 28 февраля, мужчину по имени Гилл Харпиндар Сингх опергруппа настигла накануне у дома 38/1 по улице Парашютной и доставила в 78 отдел полиции, параллельно доложив о поимке в Следственный комитет. Там его с нетерпением ждали почти 19 лет. Сингх в мае 2001 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Ранней весной 2001 года на автостоянке у дома 6 по набережной Робеспьера были найдены тела двух иностранцев - гражданина Вайканти и гражданина Чинтапали, оба приехали в Петербург из Индии. Следователям удалось установить, что проживали убитые на улице Маяковского, а скончались от множественных травм органов дыхания. Спустя 11 лет двое подозреваемых были задержаны, а главк доложил о раскрытии двойного убийства. Тогда же были озвучены мотивы - несчастных в их квартире лишили жизни ради сберкнижек, кредиток и личных вещей. Заметая следы, преступники бросили тела на Робеспьера.