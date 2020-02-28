Почти половина заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели. Но начали болеть собаки

Почти 46% больных новым типом коронавируса в КНД пошли на поправку или уже выписаны из больниц. Об этом 28 февраля пишут РИА Новости со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения страны.



Общее число подтвержденных случаев заболевания с декабря в материковом Китае достигло 78 824 человек. Из них, как пишет агентство, 36 117 человек излечились.



Тем временем, как пишет ТАСС, в Гонконге коронавирус нашли в анализах собаки. Животное проживало вместе с мужчиной, у которого было диагностировано заболевание COVID-19. Признаков заболевания у животного нет, но его все равно поместили в карантин.

