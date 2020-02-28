Почти половина заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели. Но начали болеть собаки
Почти 46% больных новым типом коронавируса в КНД пошли на поправку или уже выписаны из больниц. Об этом 28 февраля пишут РИА Новости со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения страны.
Общее число подтвержденных случаев заболевания с декабря в материковом Китае достигло 78 824 человек. Из них, как пишет агентство, 36 117 человек излечились.
Тем временем, как пишет ТАСС, в Гонконге коронавирус нашли в анализах собаки. Животное проживало вместе с мужчиной, у которого было диагностировано заболевание COVID-19. Признаков заболевания у животного нет, но его все равно поместили в карантин.
На тревожных коронавирусных новостях выросли продажи «Арбидола» в России. По данным «Ведомостей», только с 27 января по 2 февраля продажи этого препарата выросли на 14% по сравнению с прошлой неделей. За первую неделю февраля рост спроса прибавил еще 15%, а за вторую — 24%.
Санитарные власти США в рамках мероприятий, направленных на нераспространение коронавируса в стране, проанализировали различные типы поверхностей с точки зрения среды обитания COVID-19.
На меди и стали, как выяснили ученые, он сохраняется до двух часов, а вот на бумаге или пластике — дольше.
За сутки первые случаи коронавируса были зафиксирован в Новой Зеландии, Литве и Мексике (причём, в Мексике информация предварительная, там ждут результата второго теста).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных достигло 3664, скончались 57 человек.