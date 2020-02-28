FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
65.61р71.65р
28.02.2020 08:39
1
Печать

Камеры помогли ГИБДД собрать 100 млрд штрафов с россиян

За прошлый года ГИБДД выписала водителям 142 млн штрафов ( на 11 % больше, чем в 2018 году), причем 122 млн из них было выдано с помощью камер. Нарушения ПДД обошлись россиянам в 106,5 млрд рублей. Об этом пишет 28 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой данные МВД.

Самым популярным нарушениям российских водителей который год остается превышение скорости — 101 млн нарушений.

Затем идут

  • Превышение скорости — 101,8 миллиона нарушений;
  • Несоблюдение знаков и разметки — 12 миллионов нарушений;
  • Проезд на запрещающий сигнал светофора — 5,1 миллиона нарушений;
  • Нарушение правил парковки и обгона — 3,3 миллиона нарушений;
  • Нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов — 2,8 миллиона нарушений;
  • Несоблюдение требований ОСАГО — 2,8 миллиона нарушений;
  • Не уступили дорогу маршрутоному транспорту и машинам со включённым спецсредствами — 2,7 миллиона нарушений;
  • Управление запрещённым или неисправным транспортным средством — 2,6 миллиона нарушений;
  • Нарушение ПДД пешеходами и другими участниками дорожного движения — 1,6 миллиона нарушений;
  • Не предоставление преимущества движения пешеходам и другим участникам движения — 1,4 миллиона нарушений.

В прошлом году, как сообщает ГИБДД, ведомство задрежало на дорогах 308 тыс водителей в состоянии алкогольного опьянения. Из них 173 тысячи человек лишились прав, 45,4 тысячи были арестованы, а 18,5 — оштрафованы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний