Камеры помогли ГИБДД собрать 100 млрд штрафов с россиян
За прошлый года ГИБДД выписала водителям 142 млн штрафов ( на 11 % больше, чем в 2018 году), причем 122 млн из них было выдано с помощью камер. Нарушения ПДД обошлись россиянам в 106,5 млрд рублей. Об этом пишет 28 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой данные МВД.
Самым популярным нарушениям российских водителей который год остается превышение скорости — 101 млн нарушений.
Затем идут
- Превышение скорости — 101,8 миллиона нарушений;
- Несоблюдение знаков и разметки — 12 миллионов нарушений;
- Проезд на запрещающий сигнал светофора — 5,1 миллиона нарушений;
- Нарушение правил парковки и обгона — 3,3 миллиона нарушений;
- Нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов — 2,8 миллиона нарушений;
- Несоблюдение требований ОСАГО — 2,8 миллиона нарушений;
- Не уступили дорогу маршрутоному транспорту и машинам со включённым спецсредствами — 2,7 миллиона нарушений;
- Управление запрещённым или неисправным транспортным средством — 2,6 миллиона нарушений;
- Нарушение ПДД пешеходами и другими участниками дорожного движения — 1,6 миллиона нарушений;
- Не предоставление преимущества движения пешеходам и другим участникам движения — 1,4 миллиона нарушений.
В прошлом году, как сообщает ГИБДД, ведомство задрежало на дорогах 308 тыс водителей в состоянии алкогольного опьянения. Из них 173 тысячи человек лишились прав, 45,4 тысячи были арестованы, а 18,5 — оштрафованы.