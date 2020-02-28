Экс-директор «Метростроя» Александров оставили под домашним арестом. Суд не поверил следствию, что он нарушал режим
Дзержинский районный суд не удовлетворил ходатайство следствия о помещении под арест Николая Александрова, которому 27 февраля в ФСБ предъявили еще один эпизод по статье «присвоение или растрата».
Как сообщает 28 февраля объединенная пресс-служба судов, Александров вину свою в предъявляемых обвинениях не признал и от дачи показаний отказался.
Как писала «Фонтанка», речь идет о контракте, заключенном на поставку кабельной продукции. Кабели должны были использовать при выполнении электромонтажных работ на Фрунзенской линии метрополитена. Сумма контракта составила 153 205 580 рублей, как уточняет пресс-служба.
«Следствие уверено, что в закупке указанной продукции не было никакой необходимости», - сообщает она.
Однако Александров с неустановленными лицами якобы убедили всех в необходимости этой продукции, заключили фиктивный контракт с ООО «Опт-Юнион». На счета фирмы перечислили деньги, а кабельная продукция не была поставлена. Денежные средства, уверено следствие, соучастники обналичили.
Однако битва на заседании суда об изюрании меры пресечения случилась из-за позиции следствие о том, что Александров неоднократно нарушал условия домашнего ареста.
«Установлено, что обвиняемый пользовался мобильной связью, осуществляя звонки на номера абонентов, неизвестных как контролирующему органу, так и следствию. Александров же не смог объяснить, кому он звонил. В месте отбывания домашнего ареста есть доступ к сети Интернет, а также технические средства подключения к Интернет и его использования», - уверят судью следователь.
Он также упирал на то, что дома у Александрова нашли огнестрельное оружие. И самое главное нарушение - 21 февраля обвиняемый отсутствовал в квартире примерно час - с 16.03 до 16.59. Ориентировочно, он был в медицинской клинике «Меди», о чем якобы никого не уведомил.
«В ходе проведения следственных действий, Александров ведет себя очень плохо: следствию не содействует, а даже противодействует (хотя обещал 10.12.2019 в суде, что не будет этого делать), отрицая очевидные факты», - передает позицию следствия объединенная пресс-служба.
Однако в ходе заседания было установлено, что в клинику Александров выезжал с разрешения следователя и УФСИН, чему есть документальное подтверждение. Звонок на неизвестный номер был совершен супругой экс-директора «Метростроя» для активации сим-карты. Последняя была куплена для связи с УФСИН и по согласования со службой. Сведения об использовании сети Интернет в ходе заседания не нашли подтверждения.
Таким образом суд отказал следствию, и Александров продолжит находиться в изоляции, но дома.
Николай Александров в Первый раз был задержан 10 декабря 2019 года вместе с Олегом Кузьменко и Анатолием Болотовым. По версии следствия, они вступили в сговор и заключили договор на поставку щебня для строительства станций фиолетовой линии метро. Стоимость контракта составила 178 млн рублей, эта сумма ушла со счета «Метростроя» на счет компании «БТР» в 2017 году. Болотов якобы перечисленную сумму обналичил и передал Александрову и Кузьменко, щебень не был поставлен. Все трое были арестованы и отправлены в СИЗО до 8 февраля. 25 января Александрову изменили меру пресечения и отправили под домашний арест. 5 февраля Кузьменко и Болотову продлили срок заключения под стражей на 2 месяца, а Александрову разрешили оставаться дома.
Вскоре после ареста совет директоров «Метростроя» назначил и. о. гендиректора бывшего главу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина, а 20 февраля Николая Александрова освободили от должности.