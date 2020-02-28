Экс-директор «Метростроя» Александров оставили под домашним арестом. Суд не поверил следствию, что он нарушал режим

Дзержинский районный суд не удовлетворил ходатайство следствия о помещении под арест Николая Александрова, которому 27 февраля в ФСБ предъявили еще один эпизод по статье «присвоение или растрата». Как сообщает 28 февраля объединенная пресс-служба судов, Александров вину свою в предъявляемых обвинениях не признал и от дачи показаний отказался.

Как писала «Фонтанка», речь идет о контракте, заключенном на поставку кабельной продукции. Кабели должны были использовать при выполнении электромонтажных работ на Фрунзенской линии метрополитена. Сумма контракта составила 153 205 580 рублей, как уточняет пресс-служба.



«Следствие уверено, что в закупке указанной продукции не было никакой необходимости», - сообщает она.

Однако Александров с неустановленными лицами якобы убедили всех в необходимости этой продукции, заключили фиктивный контракт с ООО «Опт-Юнион». На счета фирмы перечислили деньги, а кабельная продукция не была поставлена. Денежные средства, уверено следствие, соучастники обналичили.

Однако битва на заседании суда об изюрании меры пресечения случилась из-за позиции следствие о том, что Александров неоднократно нарушал условия домашнего ареста.

«Установлено, что обвиняемый пользовался мобильной связью, осуществляя звонки на номера абонентов, неизвестных как контролирующему органу, так и следствию. Александров же не смог объяснить, кому он звонил. В месте отбывания домашнего ареста есть доступ к сети Интернет, а также технические средства подключения к Интернет и его использования», - уверят судью следователь.

Он также упирал на то, что дома у Александрова нашли огнестрельное оружие. И самое главное нарушение - 21 февраля обвиняемый отсутствовал в квартире примерно час - с 16.03 до 16.59. Ориентировочно, он был в медицинской клинике «Меди», о чем якобы никого не уведомил.

