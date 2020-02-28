Конец февраля порадует Петербург морозами, а вот март опять уйдет в плюс с температурными рекордами

В оставшиеся два дня зимы погода в северной столице будет морозной, но с приходом весны резко начнет теплеть.



Синоптики уже предупреждали, что февраль не сдается без боя. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу будет пасмурно, а в течение дня возможен небольшой снег.



Температура воздуха даже не будет близко подходить к нолю. С ночи она встретит жителей -3...-5 гр., днем «прогреется» до -1...-3 гр.



Такая же, примерно, погода будет и в субботу.

