Конец февраля порадует Петербург морозами, а вот март опять уйдет в плюс с температурными рекордами
В оставшиеся два дня зимы погода в северной столице будет морозной, но с приходом весны резко начнет теплеть.
Синоптики уже предупреждали, что февраль не сдается без боя. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу будет пасмурно, а в течение дня возможен небольшой снег.
Температура воздуха даже не будет близко подходить к нолю. С ночи она встретит жителей -3...-5 гр., днем «прогреется» до -1...-3 гр.
Такая же, примерно, погода будет и в субботу.
А вот 1 марта днем уже будет плюс.
В Гидрометцентре РФ прогнозируют, что средняя температура в начале марта будут выше нормы. Так в нашему северо-западной регионе она будет теплее нормы на четыре-пять градусов.