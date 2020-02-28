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28.02.2020 07:44
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Конец февраля порадует Петербург морозами, а вот март опять уйдет в плюс с температурными рекордами

В оставшиеся два дня зимы погода в северной столице будет морозной, но с приходом весны резко начнет теплеть.

Синоптики уже предупреждали, что февраль не сдается без боя. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу будет пасмурно, а в течение дня возможен небольшой снег.

Температура воздуха даже не будет близко подходить к нолю. С ночи она встретит жителей  -3...-5 гр., днем «прогреется» до -1...-3 гр.

Такая же, примерно, погода будет и в субботу.

А вот 1 марта днем уже будет плюс.

В Гидрометцентре РФ прогнозируют, что средняя температура в начале марта будут выше нормы. Так в нашему северо-западной регионе она будет теплее нормы на четыре-пять градусов.

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Комментарии (1)

Coulthard
"Так в нашему северо-западной регионе" - это чудесно!
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