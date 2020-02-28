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28.02.2020 07:34
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Четверть россиян выходят на работу 23 февраля и 8 марта

Большинство россиян проводят длинные выходные на 23 февраля и 8 марта дома, но почти 25% - работают. Об этом 28 февраля пишут РИА Новости со ссылкой на результаты исследования «Авито Работа».

Чаще всего отдыхают, согласно исследованию, женщины 66%, против 63% у мужчин. Причем в обоих категориях в 52% отдых носит домашний характер, 47% - выбирают просто прогулки и встречу с друзьями. Остальные считают длинные выходные — поводом для домашних дел и уборки. Только 8% респондентов ответили, что в праздники 23 февраля и 8 марта отправятся в путешествие по России, и 25 — выбрали тур заграницу.

Россияне по-прежнему продолжают мечтать о четырехдневной рабочей неделе (45%). Однако эти цифры ровные не во всех регионах. Работать четыре дня в неделю чаще хотят жители из Центрального федерального округа (53% ). А Поволжье, например, 50% опрошенных ответили, что хотят стандартную рабочую неделю в пять дней.

Исследование проводилось в феврале 2020 года методом онлайн-опроса среди респондентов старше 18 лет. В опросе приняли участие 5 тысяч человек со всей России.

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Комментарии (2)

Snaky
Сознательные. ВВП удваивают. :)
Cashmare
А зачем россиянам, которые работают в праздники (сменщиков в расчёт не берём), четырехдневная рабочая неделя? Сделайте им семидневную, они счастливы будут. И рабочий день по 16 часов, вообще в экстазе будут биться.
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