Четверть россиян выходят на работу 23 февраля и 8 марта

Большинство россиян проводят длинные выходные на 23 февраля и 8 марта дома, но почти 25% - работают. Об этом 28 февраля пишут РИА Новости со ссылкой на результаты исследования «Авито Работа».



Чаще всего отдыхают, согласно исследованию, женщины 66%, против 63% у мужчин. Причем в обоих категориях в 52% отдых носит домашний характер, 47% - выбирают просто прогулки и встречу с друзьями. Остальные считают длинные выходные — поводом для домашних дел и уборки. Только 8% респондентов ответили, что в праздники 23 февраля и 8 марта отправятся в путешествие по России, и 25 — выбрали тур заграницу.

