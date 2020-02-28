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28.02.2020 07:10
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Реклама в Viber. Теперь и в России

Мессенджер Viber впервые начнет продавать рекламу в России. Как пишет 28 февраля «Коммерсант», партнером компании станет IMHO, которая уже сотрудничает с «Яндексом», Rambler Group и YouTube.

В первую очередь, по данным издания, реклама коснется видеозвонков. Пока японской Rakuten, которой принадлежит мессенджер, из всех рекламных выбрала формат - Post Call Video (видеореклама после звонка). Помимо этого рекламодателям предложат размещать сообщения в списке чатов, а также создание брендированных наборов стикеров для мессенджера.

По последним данным рекламная выручка от Viber во всех странах мира приносит порядка 20% всех доходов компании.

IMHO является «дочкой» НСК, которой совместной владеют «Газпром-медиа», бизнесмены Таймураз Боллоев, Сергей Руднов и председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев.

Сейчас в России, по данным Deloitte, Viber является вторым по популярности мессенджером, который установлен у 61% жителей страны. У его прямого конкурента What’s App доля в у 83%. По данным Mediascope за декабрь 2019 г., месячная аудитория Viber составляла 37 млн человек, у WhatsApp — 69 млн, у Telegram — 23 млн.

Мессенджер Viber был создан в Израиле, в 2014 г. компания была куплена японской корпорацией Rakuten. Компания в последние годы не раскрывает финансовые показатели мессенджера и число активных пользователей. Cервис очень популярен в отдельных регионах мира » в Азии и Восточной Европе.

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Комментарии (1)

Litl_m
Viber уже давно стал помойкой, с не понятно откуда берущимися чатами, спамом, магазинами и т.д так теперь еще и реклама атакует из всех щелей.
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