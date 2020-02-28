Реклама в Viber. Теперь и в России

Мессенджер Viber впервые начнет продавать рекламу в России. Как пишет 28 февраля «Коммерсант», партнером компании станет IMHO, которая уже сотрудничает с «Яндексом», Rambler Group и YouTube.
В первую очередь, по данным издания, реклама коснется видеозвонков. Пока японской Rakuten, которой принадлежит мессенджер, из всех рекламных выбрала формат - Post Call Video (видеореклама после звонка). Помимо этого рекламодателям предложат размещать сообщения в списке чатов, а также создание брендированных наборов стикеров для мессенджера.
По последним данным рекламная выручка от Viber во всех странах мира приносит порядка 20% всех доходов компании.
IMHO является «дочкой» НСК, которой совместной владеют «Газпром-медиа», бизнесмены Таймураз Боллоев, Сергей Руднов и председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев.
Сейчас в России, по данным Deloitte, Viber является вторым по популярности мессенджером, который установлен у 61% жителей страны. У его прямого конкурента What’s App доля в у 83%. По данным Mediascope за декабрь 2019 г., месячная аудитория Viber составляла 37 млн человек, у WhatsApp — 69 млн, у Telegram — 23 млн.
Мессенджер Viber был создан в Израиле, в 2014 г. компания была куплена японской корпорацией Rakuten. Компания в последние годы не раскрывает финансовые показатели мессенджера и число активных пользователей. Cервис очень популярен в отдельных регионах мира » в Азии и Восточной Европе.