Реклама в Viber. Теперь и в России

Мессенджер Viber впервые начнет продавать рекламу в России. Как пишет 28 февраля «Коммерсант», партнером компании станет IMHO, которая уже сотрудничает с «Яндексом», Rambler Group и YouTube.



В первую очередь, по данным издания, реклама коснется видеозвонков. Пока японской Rakuten, которой принадлежит мессенджер, из всех рекламных выбрала формат - Post Call Video (видеореклама после звонка). Помимо этого рекламодателям предложат размещать сообщения в списке чатов, а также создание брендированных наборов стикеров для мессенджера.

