FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
65.61р71.65р
28.02.2020 00:18
0
Печать

В Нидерландах нашли первого больного новым коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Нидерландах.

Как сообщает Dutch News со ссылкой на главу минздрава Бруно Брёйнса, пациент в городе Тилбург на юге страны недавно вернулся из итальянской Ломбардии, где сейчас заражены несколько сотен человек.

Мужчина, которому, как говорят, около 50 лет, был помещен в карантин в Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis в Тилбурге, сотрудники  здравоохранения  пытаются отследить его контакты.

Всего 60 человек в Нидерландах были проверены на коронавирус с начала вспышки, но подтвержден только этот случай  из Тилбурга. Чиновники также пытаются выяснить, отмечал ли мужчина карнавал, который популярен на юге страны.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний