В Нидерландах нашли первого больного новым коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Нидерландах.
Как сообщает Dutch News со ссылкой на главу минздрава Бруно Брёйнса, пациент в городе Тилбург на юге страны недавно вернулся из итальянской Ломбардии, где сейчас заражены несколько сотен человек.
Tilburg man has coronavirus, health minister confirms https://t.co/8OM8mbR9Bv— DutchNews.NL (@DutchNewsNL) February 27, 2020
Мужчина, которому, как говорят, около 50 лет, был помещен в карантин в Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis в Тилбурге, сотрудники здравоохранения пытаются отследить его контакты.
Всего 60 человек в Нидерландах были проверены на коронавирус с начала вспышки, но подтвержден только этот случай из Тилбурга. Чиновники также пытаются выяснить, отмечал ли мужчина карнавал, который популярен на юге страны.