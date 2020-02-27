Пилот группы Patrulla Águila ВВС Испании разбился в тренировочном полёте
Пилот группы Patrulla Águila ВВС Испании разбился в тренировочном полёте.
"С прискорбием сообщаем, что наш товарищ майор Эдуардо Гарвалена Креспо погиб", - говорится в заявлении ВВС.
A falta de finalizar las tareas de búsqueda, lamentamos informar que nuestro compañero, el comandante Eduardo Garvalena Crespo #Águila5 ha fallecido.— Ejército del Aire (@EjercitoAire) February 27, 2020
Nos unimos al dolor de sus familiares y amigos DEP ¡Vuela alto compañero! pic.twitter.com/oQ39eOqTzx
Самолет C-101 из Главной академии ВВС разбился у берегов провинция Мурсия на юго-востоке страны. Отмечается, что погибший летчик входил в пилотажную группу Patrulla Águila ("Орлиный патруль"), представляющую испанские ВВС на международных авиашоу. Крушение произошло во время испытательного полета.