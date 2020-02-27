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27.02.2020 23:59
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Пилот группы Patrulla Águila ВВС Испании разбился в тренировочном полёте

Пилот группы Patrulla Águila ВВС Испании разбился в тренировочном полёте.

"С прискорбием сообщаем, что наш товарищ майор Эдуардо Гарвалена Креспо погиб", - говорится в заявлении ВВС.

Самолет C-101 из Главной академии ВВС разбился у берегов провинция Мурсия на юго-востоке страны. Отмечается, что погибший летчик входил в пилотажную группу Patrulla Águila ("Орлиный патруль"), представляющую испанские ВВС на международных авиашоу. Крушение произошло во время испытательного полета.

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