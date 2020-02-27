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СКА начнет поход за Кубком Гагарина серией с "Витязем"

СКА начнет поход за Кубком Гагарина серией с "Витязем", это стало известно вечером 27 февраля по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

СКА, завершивший регулярку на втором месте в Западной конференции сыграет с командой, занявшей седьмое место. Игры пройдут 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 7, 9 и 11 марта. Серия закончится с 4 выигранным какой-либо из команд матчем.

Другие пары 1/8 финала в Западной конференции выглядят так: ЦСКА – "Торпедо",  "Йокерит" – "Локомотив", "Динамо" (Москва) – "Спартак".

В Восточной конференции пары выглядят следующим образом: "Ак Барс" – "Нефтехимик", "Барыс" – "Металлург", "Авангард" – "Салават Юлаев", "Автомобилист" – "Сибирь".

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