СКА начнет поход за Кубком Гагарина серией с "Витязем", это стало известно вечером 27 февраля по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

СКА, завершивший регулярку на втором месте в Западной конференции сыграет с командой, занявшей седьмое место. Игры пройдут 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 7, 9 и 11 марта. Серия закончится с 4 выигранным какой-либо из команд матчем.

Другие пары 1/8 финала в Западной конференции выглядят так: ЦСКА – "Торпедо", "Йокерит" – "Локомотив", "Динамо" (Москва) – "Спартак".

