СКА начнет поход за Кубком Гагарина серией с "Витязем", это стало известно вечером 27 февраля по итогам регулярного чемпионата КХЛ.
Впереди самое интересное. #КубокГагарина pic.twitter.com/gShKgbyNcL— КХЛ (@khl) February 27, 2020
СКА, завершивший регулярку на втором месте в Западной конференции сыграет с командой, занявшей седьмое место. Игры пройдут 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 7, 9 и 11 марта. Серия закончится с 4 выигранным какой-либо из команд матчем.
Другие пары 1/8 финала в Западной конференции выглядят так: ЦСКА – "Торпедо", "Йокерит" – "Локомотив", "Динамо" (Москва) – "Спартак".
В Восточной конференции пары выглядят следующим образом: "Ак Барс" – "Нефтехимик", "Барыс" – "Металлург", "Авангард" – "Салават Юлаев", "Автомобилист" – "Сибирь".