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27.02.2020 22:53
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ПВО Сирии сбили турецкий беспилотник в Идлибе

Дежурные силы ПВО вооруженных сил Сирии уничтожили турецкий беспилотник в Идлибской зоне деэскалации, сообщил  российский Центр по примирению враждующих сторон в САР вечером 27 февраля.

«25 февраля 2020 г. в 8 часов 15 минут мск многоцелевой беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Турции ”Анка” в ударном снаряжении вошел в воздушное пространство Сирии, нарушив государственную границу. В 8 часов 50 минут мск при подготовке к нанесению удара по позициям правительственных войск в районе Маарзаф дежурными силами ПВО ВС Сирии беспилотник был уничтожен», — говорится в сообщении.

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10 февраля армия Турции в ответ на обстрел своих позиций в Идлибе поразила 101 цель сирийских правительственных войск, сообщало Минобороны Турции. До этого официальные турецкие власти заявляли, что пять турецких военных погибли в ходе артиллерийского обстрела наблюдательного пункта на севере сирийского Идлиба. 19 февраля президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил о готовности турецких сил начать военную операцию в Идлибе «в любой момент».

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