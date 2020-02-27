Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что она рассталась с Андреем Лазукиным, с которым занималась в одной группе у Алексея Мишина. Об этом спортсменка заявила в четверг, 27 февраля, в интервью «Аргументам и Фактам».

«Это правда, что мы с Андреем расстались. Так сложились обстоятельства. Мы не ссорились, черная кошка между нами не пробегала», — заявила Туктамышева.

Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призер 2018/2019 годов. Чемпионка России 2013 года.