Видео с диким пекари, мчащим по улицам одного из американских городов завирусилось в соцсетях и превратилось в мем. Теперь интернет-пользователи развлекаются, накладывая на запись различные звуковые дорожки.



Пользователь Facebook Дэмион Александер заснял, как дикий пекари несется по улицам города Тусон в американском штате Аризона, пишет Medusa. Зверь мчится вприпрыжку, не уступая в скорости даже транспорту.