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27.02.2020 21:41
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Дикий пекари по улицам Аризоны вбежал прямо в интернет-мемы. Теперь он герой видеоигр и блокбастеров

Скриншот из видео&nbsp;<a href="http://the%20damion%20alexander%20team/" target="_blank" class="_">The Damion Alexander Team / Facebook</a>
Скриншот из видео The Damion Alexander Team / Facebook

Видео с диким пекари, мчащим по улицам одного из американских городов завирусилось в соцсетях и превратилось в мем. Теперь интернет-пользователи развлекаются, накладывая на запись различные звуковые дорожки.

Пользователь Facebook Дэмион Александер заснял, как дикий пекари несется по улицам города Тусон в американском штате Аризона, пишет Medusa. Зверь мчится вприпрыжку, не уступая в скорости даже транспорту.

Ранее пекари причисляли к свиньям, но сейчас они выделены в отдельное семейство пекариевых. Само слово «пекари» было заимствовано из языка бразильских индейцев тупи, а переводится оно, как «зверь, прокладывающий много дорог в лесу». Видимо, этот пекари уже проложил столько лесных дорог, что переключился на городские.

Бегущий зверь оказался настолько колоритен, что быстро превратился в мем. Кому-то он напомнил персонажа видеоигр - и видео добавили бонусные кольца и музыку из игр про «Соника».

Кому-то - героя фантастического боевика, прорывающегося через взрывы и пальбу из лазерных пушек. Добавить соответствующие спецэффекты и звук - блокбастер готов!

Но и без «постпродакшена» видео смотрится достаточно эпично, если подобрать правильный саундтрек. «Immigrant Song» от Led Zeppelin, например.

Или, для любителей другого жанра, - «слоумо» и спокойная «Chariots of Fire».

В Twitter даже появился тематический аккаунт мчащегося пекари, где собраны различные варианты озвучки этого видео. Например, «Donʼt Stop Me Now» легендарных Queen.

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