Дикий пекари по улицам Аризоны вбежал прямо в интернет-мемы. Теперь он герой видеоигр и блокбастеров
Видео с диким пекари, мчащим по улицам одного из американских городов завирусилось в соцсетях и превратилось в мем. Теперь интернет-пользователи развлекаются, накладывая на запись различные звуковые дорожки.
Пользователь Facebook Дэмион Александер заснял, как дикий пекари несется по улицам города Тусон в американском штате Аризона, пишет Medusa. Зверь мчится вприпрыжку, не уступая в скорости даже транспорту.
Ранее пекари причисляли к свиньям, но сейчас они выделены в отдельное семейство пекариевых. Само слово «пекари» было заимствовано из языка бразильских индейцев тупи, а переводится оно, как «зверь, прокладывающий много дорог в лесу». Видимо, этот пекари уже проложил столько лесных дорог, что переключился на городские.
Бегущий зверь оказался настолько колоритен, что быстро превратился в мем. Кому-то он напомнил персонажа видеоигр - и видео добавили бонусные кольца и музыку из игр про «Соника».
SONIC versi javelina pic.twitter.com/YyfKYXVLLm— 🌴 Miss All Sunday (@KeiNicro) February 26, 2020
Кому-то - героя фантастического боевика, прорывающегося через взрывы и пальбу из лазерных пушек. Добавить соответствующие спецэффекты и звук - блокбастер готов!
Run! pic.twitter.com/eV97c5ph3U— ActionMovieDad (@ActionMovieKid) February 26, 2020
Но и без «постпродакшена» видео смотрится достаточно эпично, если подобрать правильный саундтрек. «Immigrant Song» от Led Zeppelin, например.
ｂｉｇ ｊａｖｅｌｉｎａ ｅｎｅｒｇｙ pic.twitter.com/8l8Y5EP0Rt— hyperreality winner (@pimecorp) February 26, 2020
Или, для любителей другого жанра, - «слоумо» и спокойная «Chariots of Fire».
Chariots of Fire javelina pic.twitter.com/vlQ5NFPDIC— ElElegante101 (@skolanach) February 26, 2020
В Twitter даже появился тематический аккаунт мчащегося пекари, где собраны различные варианты озвучки этого видео. Например, «Donʼt Stop Me Now» легендарных Queen.
Queen- Don't Stop Me Now pic.twitter.com/f0DBtXU72k— javelina running to (@javelinarunning) February 26, 2020