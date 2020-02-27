S7 отменит регулярные рейсы в Южную Корею

Российская авиакомпания S7 с 1 по 31 марта на фоне ситуации с коронавирусом приостановливает все собственные регулярные рейсы из России в Южную Корею, будет вывозить пассажиров чартерными рейсами, сообщает пресс-служба перевозчика вечером 27 февраля.

"По распоряжению министерства транспорта РФ, с 1 по 31 марта 2020 года S7 Airlines вынуждена временно приостановить все собственные регулярные рейсы из России в Южную Корею. Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Сеул только иностранных граждан, на рейсы из Сеула – только граждан России и стран Евразийского экономического союза. С расписанием чартерных рейсов можно ознакомиться на сайте s7.ru", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что пассажиры также смогут оформить возврат полной стоимости авиабилетов или обмен авиабилетов с вылетом из Сеула на рейсы S7 Airlines из Токио, Осаки, Бангкока, Пхукета или Камрани, при наличии мест.Ростуризм в среду рекомендовал туристам воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана после сообщения Роспотребнадзора о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией в этих странах.

По данным на четверг, Южная Корея зарегистрировала 171 новый случай заражения коронавирусом, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 1766.

