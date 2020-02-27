Экс-посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса

От коронавируса скончался бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA 27 февраля.

Накануне Хосроушахи доставили в одну из тегеранских больниц, где у него подтвердился коронавирус, которым он заболел в Куме. В четверг утром пожилой дипломат умер.

К 27 февраля число заражённых коронавирусом в Иране достигло 245 человек, в стране зафиксировано 26 летальных исходов. Распространение болезни началось с города Кум.

Все рейсы из России в Исламскую Республику Иран будут закрыты с 28 февраля. Двум авиакомпаниям оставили лазейку через Москву.