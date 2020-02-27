Глава ВОЗ оценил агрессивные меры России по борьбе с коронавирусом

Метод России и еще нескольких стран в борьбе с коронавирусом 27 февраля отметил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Он назвал меры агрессивными, но эффективными.
«Есть несколько стран, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри Ланка и Вьетнам. Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают», — цитирует главу ВОЗ РБК. При этом он добавил, что нет гарантии, что коронавирус в этих странах не появится, поскольку до минувшей среды такая же ситуация была в Финляндии и Швеции, но теперь там появились новые заболевшие.
По его словам, появление в стране первых больных является вызовом, на который надо отмечать немедленно.
Глава ВОЗ также заметил, что несмотря на глобальный характер распространения вируса говорить о пандемии пока рано, но допустил сюрпризы.
«Нас очень удивило то, что вспышка вируса произошла в Италии», — пояснил Гебрейесус.
Справка:
По последним данным, число заразившихся в мире за сутки впервые превысило цифры в Китае. В Поднебесной выявлено 433 новых случая, а в других странах — более 600. По состоянию на утро 27 февраля распространение коронавирусной инфекции COVID-19 затронуло 48 стран мира. В Европе очагом распространения стала Италия, где заболели около 400 человек, умерли 12. Всего заражённых в мире — более 82 000 человек, более 2800 скончались, выздоровели 32 800. Наибольшее число жертв зафиксировано в Китае, Иране, Италии, Южной Корее.