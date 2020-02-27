Глава ВОЗ оценил агрессивные меры России по борьбе с коронавирусом

Метод России и еще нескольких стран в борьбе с коронавирусом 27 февраля отметил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Он назвал меры агрессивными, но эффективными.



«Есть несколько стран, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри Ланка и Вьетнам. Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают», — цитирует главу ВОЗ РБК. При этом он добавил, что нет гарантии, что коронавирус в этих странах не появится, поскольку до минувшей среды такая же ситуация была в Финляндии и Швеции, но теперь там появились новые заболевшие.