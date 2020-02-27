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27.02.2020 20:20
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Генпрокуратура призывает суд Петербурга аннулировать диплом первого замглавы Росавиации Белякова

«Прокуратура РФ оспорила решение Московского районного суда Петербурга о легитимности диплома Университета гражданской авиации, полученного замруководителем Росавиации Андреем Беляковым. Надзор настаивает, что документ в прямом смысле - липовый.

По информации "Фонтанки", 26 февраля первый заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Дмитрий Конош обжаловал в горсуде Петербурга решение Московского районного суда. Генпрокуратура в сентябре прошлого года вышла в районный суд с иском о принуждении Государственного университета гражданской авиации признать недействительным диплом первого замруководителя Росавиации Андрея Белякова, полученный в 2009 году. 6 февраля первая инстанция отказала в претензии.

По данным «Фонтанки», поводом для иска стала проверка Генеральной прокуратуры на основании материалов центрального аппарата Федеральной службы безопасности, проведённая в апреле минувшего года. Надзор изучил документы о прохождении Беляковым программы университета.

В материалах указано, что при зачислении на первый курс заочной формы, в ноябре 2005 года, Беляков не проходил «вступительных испытаний», то есть экзаменов. Также прокуратура настаивает, что документы для поступления он доносил задним числом: “личное дело Белякова А.В. формировалось значительно позже даты зачисления”.

Выяснилось заодно, что Беляков неоднократно находился в Москве в те даты, когда, судя по учебной карточке, сдавал экзамены в Петербурге. «В протоколе объяснений Белякова А.В. содержатся подтверждения этого факта без пояснения обстоятельств и причин наличия оценок в отсутствии его в Университете в указанное время» - зафиксировали в Генпрокуратуре (документы есть в распоряжении редакции).

О причинах атаки Генпрокуратуры, а также о том, как эта истории задевает претендента на пост ректора Университета гражданской авиации Якова Далингера, читайте в материале 47news «Генпрокуратура: а диплом-то у замглавы Росавиации Белякова - липовый. Суд Петербурга: оставьте студента в покое».

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Комментарии (5)

idiot
Страной уголовники управляют - и ничо. Так что и тут - пофигу. Страна пролов и не такое видела за свою 100+ летнюю историю.
dedegora
странное дело: ведь вся прокуратура строчит отписки вместо работы,плюя на Присягу прокурора(ст.40-4 Закона о прокуратуре)-у меня сотни отписок за 2006-2011гг..потом я тоже плюнул на нее,и не обращаюсь.
Skazochny
фи, какая мэлочь, составами грабят, диплом какой то)
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