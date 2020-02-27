Генпрокуратура призывает суд Петербурга аннулировать диплом первого замглавы Росавиации Белякова

По информации "Фонтанки", 26 февраля первый заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Дмитрий Конош обжаловал в горсуде Петербурга решение Московского районного суда. Генпрокуратура в сентябре прошлого года вышла в районный суд с иском о принуждении Государственного университета гражданской авиации признать недействительным диплом первого замруководителя Росавиации Андрея Белякова, полученный в 2009 году. 6 февраля первая инстанция отказала в претензии.

По данным «Фонтанки», поводом для иска стала проверка Генеральной прокуратуры на основании материалов центрального аппарата Федеральной службы безопасности, проведённая в апреле минувшего года. Надзор изучил документы о прохождении Беляковым программы университета.

В материалах указано, что при зачислении на первый курс заочной формы, в ноябре 2005 года, Беляков не проходил «вступительных испытаний», то есть экзаменов. Также прокуратура настаивает, что документы для поступления он доносил задним числом: “личное дело Белякова А.В. формировалось значительно позже даты зачисления”.

Выяснилось заодно, что Беляков неоднократно находился в Москве в те даты, когда, судя по учебной карточке, сдавал экзамены в Петербурге. «В протоколе объяснений Белякова А.В. содержатся подтверждения этого факта без пояснения обстоятельств и причин наличия оценок в отсутствии его в Университете в указанное время» - зафиксировали в Генпрокуратуре (документы есть в распоряжении редакции).

О причинах атаки Генпрокуратуры, а также о том, как эта истории задевает претендента на пост ректора Университета гражданской авиации Якова Далингера, читайте в материале 47news «Генпрокуратура: а диплом-то у замглавы Росавиации Белякова - липовый. Суд Петербурга: оставьте студента в покое».