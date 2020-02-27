Глава Tesla «признался», что он вампир, в ответ на вопрос пользователя Twitter, не участвовал ли он в 1914 году в первой мировой войне в качестве пилота под именем Раймонд Коллиншоу? В качестве «доказательства» пользователь Rational Etienne привел фотографию человека, который действительно похож на Илона Маска.

Подобные шуточки вряд ли привлекли чье-нибудь внимание, если бы речь шла не о главе Tesla и Space X, и уж тем более вся история не попала бы на страницы такого издания, как Independent. Но поскольку речь идет об одном из самых известных современных предпринимателей-визионеров, журналисты не преминули не только процитировать весь диалог, но даже попробовать разобраться, насколько «обвинения» Маска в путешествии во времени справедливы.

На самом деле разговор в Twitter шел о ходе строительства прототипов новых космических кораблей Space X в Калифорнии, когда в беседу вклинился Rational Etienne с вопросом: «Почему вы были в Канаде в 1914 году, почему тогда вас звали Раймонд Коллиншоу, и почему вашем профессией был ас-истребитель?» Маск мгновенно включился в предложенную игру, ответив: «Полное разоблачение. На самом деле я 3000-летний вампир. Это такое испытание - жить под всеми этими фальшивыми личностями на протяжении столетий!»



Full disclosure, I’m actually a 3000 year old vampire. It’s such a trial assuming all these false identities over the centuries! — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2020

Как отмечает Independent, настоящий Коллиншоу был гражданином Канады и участвовал в первой мировой войне в качестве пилота. И на приведенное фотографии действительно изображен Коллиншоу, который в самом деле похож на Маска.

При этом «обвинения» в адрес Маска в том, что он не из нашего времени, звучат не впервые и не только в виде интернет-мемов. Так, Independent приводит слова бывшего гендиректора Twitter Дика Костоло: «Илон может служить доказательством того, что путешествия во времени существуют. Потому что, кажется, что либо в его днях больше часов, чем у остальных из нас, либо он просто из будущего».