«На самом деле я 3000-летний вампир». Илона Маска «разоблачили» архивной фотографией
Глава Tesla «признался», что он вампир, в ответ на вопрос пользователя Twitter, не участвовал ли он в 1914 году в первой мировой войне в качестве пилота под именем Раймонд Коллиншоу? В качестве «доказательства» пользователь Rational Etienne привел фотографию человека, который действительно похож на Илона Маска.
Подобные шуточки вряд ли привлекли чье-нибудь внимание, если бы речь шла не о главе Tesla и Space X, и уж тем более вся история не попала бы на страницы такого издания, как Independent. Но поскольку речь идет об одном из самых известных современных предпринимателей-визионеров, журналисты не преминули не только процитировать весь диалог, но даже попробовать разобраться, насколько «обвинения» Маска в путешествии во времени справедливы.
На самом деле разговор в Twitter шел о ходе строительства прототипов новых космических кораблей Space X в Калифорнии, когда в беседу вклинился Rational Etienne с вопросом: «Почему вы были в Канаде в 1914 году, почему тогда вас звали Раймонд Коллиншоу, и почему вашем профессией был ас-истребитель?»
Маск мгновенно включился в предложенную игру, ответив: «Полное разоблачение. На самом деле я 3000-летний вампир. Это такое испытание - жить под всеми этими фальшивыми личностями на протяжении столетий!»
Full disclosure, I’m actually a 3000 year old vampire. It’s such a trial assuming all these false identities over the centuries!— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2020
Как отмечает Independent, настоящий Коллиншоу был гражданином Канады и участвовал в первой мировой войне в качестве пилота. И на приведенное фотографии действительно изображен Коллиншоу, который в самом деле похож на Маска.
При этом «обвинения» в адрес Маска в том, что он не из нашего времени, звучат не впервые и не только в виде интернет-мемов. Так, Independent приводит слова бывшего гендиректора Twitter Дика Костоло: «Илон может служить доказательством того, что путешествия во времени существуют. Потому что, кажется, что либо в его днях больше часов, чем у остальных из нас, либо он просто из будущего».
Далее Костоло поясняет, что на самом деле его восхищает способность Маска детально разбираться в вещах в таком широком диапазоне и одновременно успешно руководить сразу несколькими крупными компаниями.
При этом, замечает Independent, несмотря на всю шутливость диалога Маска со подписчиками, сама теоретическая возможность путешествия во времени уже не отрицается учеными. Правда, для этого нужна так называемая «экзотическая материя», про которую никто ничего пока толком не знает. Но для этого у нас и есть Илон Маск — чтобы делать то, о чем другие пока даже не знают.