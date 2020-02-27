«Не знаю, приобретёт или потеряет Россия что-либо, если его именем будут называть улицы и площади здесь. Но это должны решать люди. Если люди посчитают это правильным, думаю, что это неизбежно случится. Но чтобы те или иные органы власти это инициировали к каким-то датам, это не правильно. Всё-таки именно люди должны в своём большинстве согласиться с тем, что именем того или иного политика должны называться улицы, площади, или скверы. Это должно быть консенсусным решением общества», — сказал сенатор.

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации сенатор Андрей Клишас считает, что вопрос присвоения имени Бориса Немцова улицам, площадям или скверам в России должен быть решён не властями, а гражданами. Об этом политик сказал «Фонтанке» 27 февраля, в день пятой годовщины с момента убийства бывшего вице-премьера российского правительства.

Андрей Клишас отметил, что был знаком с Борисом Немцовым, и выразил надежду, что имена заказчиков убийства будут установлены.



«Немцов был очень ярким человеком, безусловно. Его образ, его идеи на какое-то время захватывали многих людей. Я знал Немцова лично. Мы не были друзьями. Но так сложилось, что какое-то количество лет назад мы в одной компании проводили время. В общении он был приятным человеком. Его политические взгляды мне казались несколько экстравагантными. Но он искренне верил в то, что делал. Но что случилось, то случилось… Я надеюсь, что дело всё-таки будет расследовано, и мы поймём всё, что с ним связано, и никаких тёмных пятен в деле убийства Немцова в конечном итоге не останется», — добавил Андрей Клишас.



Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не планирует никаких мероприятий по случаю годовщины убийства Немцова.



«Вряд ли кто-то будет отмечать годовщину. Это не повод для отмечания, — цитирует Пескова ТАСС. — Каких-либо инициатив на этот счет (увековечивания памяти Немцова. — Прим. ред.) не было от Кремля».

