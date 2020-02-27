Эксперты утверждают, что 34 миллиона россиян работают не на своем месте

В России 33,9 млн человек работают в условиях, когда их компетенции либо избыточны для занимаемой должности, либо их недостаточно. Об этом 27 февраля на Международном форуме труда в Петербурге заявил партнер The Boston Consulting Group (международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге) Антон Степаненко.



В качестве «классического примера» он привел водителей такси с высшим образованием. Причем в мире, по подсчетам аналитиков, более 1,3 млрд человек выполняют работу, не соответствующую их навыкам. Из-за этого мировая экономика теряет около 5 трлн долларов ежегодно.