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27.02.2020 22:03
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Эксперты утверждают, что 34 миллиона россиян работают не на своем месте

В России 33,9 млн человек работают в условиях, когда их компетенции либо избыточны для занимаемой должности, либо их недостаточно. Об этом 27 февраля на Международном форуме труда в Петербурге заявил партнер The Boston Consulting Group (международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге) Антон Степаненко.

В качестве «классического примера» он привел водителей такси с высшим образованием. Причем в мире, по подсчетам аналитиков, более 1,3 млрд человек выполняют работу, не соответствующую их навыкам. Из-за этого мировая экономика теряет около 5 трлн долларов ежегодно.

«Ответ находится в создании человеко-центричного рынка труда и образования. Заказчиком в своей карьере и жизни мы рассматриваем не работодателя, а человека. Должна появиться архитектура рынка труда, которая создает максимальные возможности для самореализации человека», — заявил Антон Степаненко.

Пока что барьерами для перестройки рынка труда являются отсутствие социальной и пространственной мобильности россиян. К примеру, Россия занимает 39-е из 82-х мест в рейтинге социальной мобильности The Boston Consulting Group — возможности изменить свое экономическое состояние без смены социального статуса.

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Комментарии (4)

sektor7
Метеорологи это тоже эксперты.
Вот как доверять мнению
260566471
Про это мне говорил очень умный директор завода в Эстонии еще 4 года назад "Что бы народ массово не стал перемещаться или вообще из России уезжать, то его у вас точно привяжут как крепостных кредитами и низкими зарплатами. Жить где то надо и на что то надо+ "понты" - сами себя сделаете несвободными".
nuga
А ипотеку кто платить будет,Пушкин? Народ засажен в ипотечное жильё,привязан к месту,как крепостной крепостью кредитной
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