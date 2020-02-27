Эксперты утверждают, что 34 миллиона россиян работают не на своем месте
В России 33,9 млн человек работают в условиях, когда их компетенции либо избыточны для занимаемой должности, либо их недостаточно. Об этом 27 февраля на Международном форуме труда в Петербурге заявил партнер The Boston Consulting Group (международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге) Антон Степаненко.
В качестве «классического примера» он привел водителей такси с высшим образованием. Причем в мире, по подсчетам аналитиков, более 1,3 млрд человек выполняют работу, не соответствующую их навыкам. Из-за этого мировая экономика теряет около 5 трлн долларов ежегодно.
«Ответ находится в создании человеко-центричного рынка труда и образования. Заказчиком в своей карьере и жизни мы рассматриваем не работодателя, а человека. Должна появиться архитектура рынка труда, которая создает максимальные возможности для самореализации человека», — заявил Антон Степаненко.
Пока что барьерами для перестройки рынка труда являются отсутствие социальной и пространственной мобильности россиян. К примеру, Россия занимает 39-е из 82-х мест в рейтинге социальной мобильности The Boston Consulting Group — возможности изменить свое экономическое состояние без смены социального статуса.