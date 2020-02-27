По его словам, организация готова поддержать любую страну, которая в этом нуждается. Он также предостерег некоторые государства от мысли, что их болезнь не коснется. ВОЗ направила тестовые наборы на новый вирус в 57 стран, а средства индивидуальной защиты получили нуждающиеся в 85 государствах.

«Мы по-прежнему считаем, что этот коронавирус обладает пандемическим потенциалом», — заявил 27 февраля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на специальной пресс-конференции, посвященной 2019-nCoV, заверил в готовности противостоять эпидемии.

«Страх и паника не помогают. <...> Самое главное — это успокоиться и предпринять правильные шаги для борьбы с опасным коронавирусом», — резюмировал генеральный директор ВОЗ.

По последним данным организации, количество зараженных за пределами Китая уже превысило 3470 человек, из которых скончались 54.