Ученые СПбГУ выяснили, как появляются «зомби-феминистки». Во всем виноваты ракообразные

Как рассказали в пресс-службе СПбГУ 27 февраля, специалисты изучили беломорского Peltogaster paguri и дальневосточного Peltogasterella gracilis. Эти корнеголовые ракообразные являются родственниками морских уточек и морских желудей, которые совершенно не похожи на обычных раков. «Они живут внутри других ракообразных, поэтому их тело больше напоминает своеобразную мочалку, которая пронизывает все тело хозяина, в том числе его нервную систему», — рассказал биолог Алексей Миролюбов.

Два вида корнеголовых ракообразных изучили исследователи из СПбГУ и Зоологического института РАН. Ученые пришли к выводу, что паразиты умеют буквально врастать в чужую нервную систему, чтобы управлять своими хозяевами — другими ракообразными.

Именно корнеголовые ракообразные — возможно, одни из самых продвинутых паразитов на планете. Они способны создавать в мозгу жертвы практически «центр управления полетами», обеспечивающий власть над хозяином. Иногда паразиты занимают до 50% нервной ткани хозяина, при этом носитель не теряет никаких жизненно важных функций.

«Известно, что «зомбированию» подвластны крабы и раки-отшельники: паразит заставляет их (причем даже самцов) вести себя как беременные самки, — объяснил Миролюбов. — Дело в том, что в месте, где крабы обычно вынашивают икру, находится половая система паразита — его собственная икра. Чтобы сохранить ее в безопасности, паразит «убеждает» хозяина заботиться как о собственной икре, быть менее агрессивным и хорошо питаться».

Кроме того, корнеголовое ракообразное заставляет периферические нервные волокна хозяина буквально обрастать вокруг его собственного тела. Это удивительное явление, отмечают ученые, ведь в природе нечасто встречаются примеры возникновения новообразований в нервной ткани взрослых животных. Изучение этих механизмов в будущем, возможно, позволит понять, как можно восстанавливать нервную ткань и в организме человека.