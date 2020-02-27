Жизнь в Невском районе: новые перспективы

Советское наследие



Возможности для жизни в Невском районе очень разнообразны — все зависит от расположения и типа жилья. Основная часть жилфонда здесь — многоэтажки советского периода. На левом берегу есть дореволюционные и довоенные общежития для рабочих, постройки сталинского периода и хрущевки. С архитектурной точки зрения интересны постройки в стиле конструктивизма — знаменитый Палевский жилой массив, ансамбль Ивановской улицы у Володарского моста и немецкие коттеджи периода послевоенного восстановления.



Современная застройка ведется по обоим берегам Невы, а также около станций метро, которых в районе целых семь. В основном новые проекты относятся к сегментам жилья комфорт- и бизнес-класса. При достаточной близости к центру города район удален от шума и суеты. Здесь практически нет плотной и высотной застройки, что делает среду комфортной для жизни. Кроме того, по обоим берегам Невы расположилось немало парков и скверов — парки имени Бабушкина, имени Есенина, парк усадьбы генерала Чернова «Сосновка» и «Куракина Дача», парки Строителей, Боевого Братства, Брестский парк и другие. При этом Невский район отличается сравнительно невысокими ценами на жилье. В среднем, квадратный метр на первичном и вторичном рынках здесь стоит 114 тыс. руб.



Комфортное будущее



Сегодня эта часть города переживает новый этап своей истории. Времена рабочей окраины закончились в 1990-х годах и сейчас облик Невского района меняется. Старые промышленные предприятия выносятся подальше от жилых кварталов для улучшения экологии мегаполиса, а на их месте строятся более современные производства или новые жилые комплексы.



Особенно ярко это проявляется на левом берегу Невы, в окрестностях станции метро «Елизаровская», расположенной близко к центру города. До Невского проспекта отсюда можно доехать за 30 минут, по соседству расположена набережная Невы. Как следствие, сегодня рядом с «Елизаровской» ведется строительство 3 жилых комплексов, относящихся к сегментам комфорт- и бизнес-класса.



Так, в конце 2020 года будет введена в эксплуатацию первая очередь жилого комплекса ЦДС «Елизаровский» от Группы ЦДС.

