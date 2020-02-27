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Жизнь в Невском районе: новые перспективы
Невский район Санкт-Петербурга — один из самых многогранных. Он сочетает в себе историческую и современную жилую застройку, разнообразные возможности для трудоустройства благодаря развитому производственному кластеру, а также многочисленную социальную и коммерческую инфраструктуру.
Советское наследие
Возможности для жизни в Невском районе очень разнообразны — все зависит от расположения и типа жилья. Основная часть жилфонда здесь — многоэтажки советского периода. На левом берегу есть дореволюционные и довоенные общежития для рабочих, постройки сталинского периода и хрущевки. С архитектурной точки зрения интересны постройки в стиле конструктивизма — знаменитый Палевский жилой массив, ансамбль Ивановской улицы у Володарского моста и немецкие коттеджи периода послевоенного восстановления.
Современная застройка ведется по обоим берегам Невы, а также около станций метро, которых в районе целых семь. В основном новые проекты относятся к сегментам жилья комфорт- и бизнес-класса. При достаточной близости к центру города район удален от шума и суеты. Здесь практически нет плотной и высотной застройки, что делает среду комфортной для жизни. Кроме того, по обоим берегам Невы расположилось немало парков и скверов — парки имени Бабушкина, имени Есенина, парк усадьбы генерала Чернова «Сосновка» и «Куракина Дача», парки Строителей, Боевого Братства, Брестский парк и другие. При этом Невский район отличается сравнительно невысокими ценами на жилье. В среднем, квадратный метр на первичном и вторичном рынках здесь стоит 114 тыс. руб.
Комфортное будущее
Сегодня эта часть города переживает новый этап своей истории. Времена рабочей окраины закончились в 1990-х годах и сейчас облик Невского района меняется. Старые промышленные предприятия выносятся подальше от жилых кварталов для улучшения экологии мегаполиса, а на их месте строятся более современные производства или новые жилые комплексы.
Особенно ярко это проявляется на левом берегу Невы, в окрестностях станции метро «Елизаровская», расположенной близко к центру города. До Невского проспекта отсюда можно доехать за 30 минут, по соседству расположена набережная Невы. Как следствие, сегодня рядом с «Елизаровской» ведется строительство 3 жилых комплексов, относящихся к сегментам комфорт- и бизнес-класса.
Так, в конце 2020 года будет введена в эксплуатацию первая очередь жилого комплекса ЦДС «Елизаровский» от Группы ЦДС.
ЦДС «Елизаровский» включает в себя два 20-этажных жилых дома из пяти корпусов каждый, а также три наземных паркинга на 681 машиноместо, гостевые парковки и два детских сада на 295 и 100 мест.
Будущих новоселов ждут закрытые дворы, свободные от машин. Зайти на придомовую территорию можно будет с помощью магнитного ключа. Также в комплексе предусмотрена современная система видеонаблюдения.
Помимо продуманной системы безопасности, застройщик предложил будущим жителям современное и качественное благоустройство. В концепции комплекса особое внимание уделено активному и здоровому образу жизни — и территория, и инфраструктура располагают к различным активностям и полезному досугу. Внутридворовое пространство разделено на зоны, чтобы каждый житель мог найти занятие себе по душе. Так, здесь появятся обособленные пространства для спокойного отдыха, аллеи для прогулок, лужайка для йоги. Для шумных детских игр создали игровые комплексы с противоударным покрытием, причем с разделением детей по возрастным группам, а для занятий спортом — воркаут и уличный траверсный скалодром. Для любителей велопрогулок у каждой парадной установят велопарковки, всего на 300 мест.
Не забыли и про другие категории новоселов. На всей территории комплекса воплощен принцип безбарьерной среды. Например, вход в парадные оборудован с уровня земли, без лишних пандусов и ступеней.
Полностью строительство комплекса ЦДС «Елизаровский» будет завершено во втором квартале 2021 года вместе с вводом в эксплуатацию его второй очереди.
ЖК «Елизаровский» – застройщик ООО "НеваСтрой", проектная декларация на сайте наш.дом.рф