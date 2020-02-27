От ЦБ не скрыться: собственникам и топ-менеджерам рухнувших банков временно закроют выезд из России

Как говорится в опубликованном 27 февраля на сайте Госдумы законопроекте, в случае введения в банке временной администрации, отзыва у него лицензии или если в нем применяются меры по предупреждению банкротства, то владельцам и руководителям придется задержаться в стране. Для начала на 180 дней.

Мера появилась в ответ на массовый исход из страны руководителей и владельцев кредитных учреждений. Сразу после того, как у них в капитале находилась многомиллионная «дыра», многие оказывались за пределами действия российской правоохранительной системы.

Яркий пример — бывшие акционеры банка «Открытие», который ЦБ в 2017 году забрал на санацию. Его председатель правления Евгений Данкевич уехал из России, как и бывший совладелец «Открытия» Вадим Беляев. При похожих обстоятельствах пропали с радаров владелец «Банка Москвы» Андрей Бородин, банкир Георгий Беджамов из Внешпромбанка, владельцы банка «Траст» Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев, Борис Булочник из Мастер-банка и многие другие.