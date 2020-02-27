За соцполитику ответит вице-губернатор Кириллов. Стало известно, кому переходят полномочия нового детского омбудсмена Митяниной
Губернатор Петербурга Александр Беглов освободил Анну Митянину от обязанностей вице-губернатора с связи с переходом на должность детского омбудсмена. Решение вопросов, которые она курировала в правительстве, временно возложено на замглавы города Владимира Кириллова. Информация об этом 27 февраля появилась на сайте Смольного.
Чиновнику распоряжением губернатора поручено заниматься решением вопросов соцполитики, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия горожан. Соответственно, Кириллов будет курировать профильные комитеты, а также управления по развитию садоводства и огородничества и социального питания.
Анна Митянина накануне по итогам парламентского голосования была избрана уполномоченным по правам ребенка в Петербурге. «Фонтанка» подробно писала, как выдвиженка на пост детского омбудсмена от Смольного обошла в последнем туре соперницу, сотрудницу аппарата Заксобрания Юлию Шик, которую выдвинула депутат-единоросс Елена Киселева. Шик получила известность после того, как спикер ЗакCа Вячеслав Макаров принял участие в ее конфликте с бывшим мужем, который без ее согласия увез за границу общих детей.