Nissan уронил Solaris на трамвайные пути на Энгельса. В двух километрах от опрокинутой «ГАЗели»
Закон парных случаев напомнил о себе вторым за день ДТП с «перевертышем» в Петербурге. Причем произошло оно менее чем в двух километрах от места первой аварии.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на проспекте Энгельса, в районе дома 19, днем 27 февраля столкнулись автомобили Nissan и Hyundai Solaris. От удара «Солярис» опрокинулся на бок.
Столкновение попало на камеру. На записи, опубликованной в телеграм-канале «Мегаполис», видно, как водитель «Ниссана» начинает перестраиваться на трамвайные пути прямо перед едущим по ним «Хёндэ». Тот получает удар в бок по касательной и опрокидывается на левый бок.
телеграм-канал «Мегаполис»
На место прибыли сотрудники ГИБДД, пожарные и машина реанимации. «Перевертыш» вновь поставили на колеса. О пострадавших не сообщается. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти данных о ДТП пока не поступало.
Утром, в районе половины одиннадцатого, ДТП с «перевертышем» произошло у дома 13 по Торжковской улице — примерно в 1,8 км от дневной аварии. Там столкнулись легковая Skoda и грузовая «ГАЗель», которая перевозила баллоны с газом. В результате последняя оказалась на боку. Позже в сеть попало видео столкновения.