Закон парных случаев напомнил о себе вторым за день ДТП с «перевертышем» в Петербурге. Причем произошло оно менее чем в двух километрах от места первой аварии.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на проспекте Энгельса, в районе дома 19, днем 27 февраля столкнулись автомобили Nissan и Hyundai Solaris. От удара «Солярис» опрокинулся на бок.

Столкновение попало на камеру. На записи, опубликованной в телеграм-канале «Мегаполис», видно, как водитель «Ниссана» начинает перестраиваться на трамвайные пути прямо перед едущим по ним «Хёндэ». Тот получает удар в бок по касательной и опрокидывается на левый бок.