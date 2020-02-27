Выборгский и Сампсониевский сады – история под окнами ЖК Nobelius

Завораживающий вид на сады открывается из панорамных квартир ЖК Nobelius, который строится аккурат между двумя зелёными островками. Оба места были свидетелями значимых событий в обществе, а их история переплетается с историей Петербурга.



Выборгский сад изначально был частным – он появился в XIX веке как часть особняка Василия Пашкова, аристократа и одного из самых богатых людей Российской Империи. Пашков был известен как светский лев, и тем удивительней стало его обращение в протестантизм в 1874 году. Спустя 10 лет власти сочли его религиозную деятельность слишком рьяной и попросили покинуть Россию. Особняк вместе с роскошным садом перешёл в собственность государства.



В советское время сад объединили с окружающей территорией, расширив площадь до нескольких гектаров. Сад быстро стал популярным местом для отдыха местных жителей, которые считали его одним из самых привлекательных уголков Выборгской стороны. Место привлекало и физиков, и лириков: первые читали здесь лекции о научных достижениях, а вторые ставили любительские спектакли в летнем театре.



Выборгский сад стал и законодателем архитектурной моды. В 50-х его территорию огородили по мотивам элементов ограды у Ассигнационного банка на Садовой улице, созданной Джакомо Кваренги. Узнаваемый узор в виде стилизованных копий между массивными каменными столбами, увенчанными шарами, стал в дальнейшем образцом для парковых оград по всей стране.



История второго сада рядом с ЖК Nobelius, Сампсониевского, началась раньше. И садом в своём современном понимании он стал не сразу. Изначально его территория была определена рядом с одноименным храмом, построенным по проекту Пьетро Трезини в XVIII веке. Церковь, возведённая в честь победы в Полтавской битве, сохранилась и в советское время, а в 1928 году рядом с ней обустроили сад, носивший изначально имя Карла Маркса. Он стал одним из самых больших в Выборгском районе, а местные жители выбирали его как излюбленное место для прогулок.



С появлением Гренадерской улицы сад был уменьшен, но не потерял в качестве ландшафтного дизайна. Здесь растут редкие породы деревьев: клён, явор со светло-серой корой и сизоватыми рассечёнными листьями, красный дуб из Северной Америки, а также каштаны с причудливым образом закрученными стволами. Кустарники выбраны так, чтобы аромат сада менялся в зависимости от времени года.



Ботаническое разнообразие, детские площадки, скамейки и прогулочные зоны сделали Сампсониевский сад очень популярным. А от небольшого водоёма в центре сада открывается великолепный вид на главы Сампсониевского собора — узнаваемого образа петербургской архитектуры.



И Сампсониевский, и Выборгский сады расположены рядом с ЖК Nobelius. В каком саду погулять сегодня — приятный выбор для будущих жителей фамильного дома.



О проекте ЖК Nobelius, внутреннем дизайне с редкими элементами интерьеров и вариантах квартир в наличии вам расскажут в офисе продаж на ул. Выборгская, 4. Офис открыт ежедневно: по будним дням с 10:00 до 20:00, по выходным с 11:00 до 19:00. Запись по телефону (812) 640-38-38.



Справка о компании "ПСК"



ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

