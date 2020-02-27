Погода в Петербурге делает редкое обыденным. Над городом вновь заметили световые столбы
Второй вечер подряд петербуржцы наблюдают в небе такое явление, как световые столбы. На этот раз сияло в Веселом Поселке.
Сделанные накануне вечером фотографии в редакцию «Фонтанки» читатель Сергей прислал 27 февраля. Он уточнил, что снимал около девяти часов в Невском районе Петербурга, в Веселом Поселке. На его снимках свет отражается в ледяных кристаллах прямо напротив храма апостола Петра. Сергей отметил, что ракурс специально не выбирал.
Такое же явление петербуржцы наблюдали днем ранее: 25 февраля световые столбы засняли в центре города ранним утром.
Световые столбы образуются в воздухе в морозную погоду. Это оптический эффект, который представляет собой вертикальную полосу от яркого источника света. Например, от заходящего или восходящего солнца или луны, порой «срабатывает» и свет от уличного освещения.