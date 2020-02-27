Второй вечер подряд петербуржцы наблюдают в небе такое явление, как световые столбы. На этот раз сияло в Веселом Поселке.



Сделанные накануне вечером фотографии в редакцию «Фонтанки» читатель Сергей прислал 27 февраля. Он уточнил, что снимал около девяти часов в Невском районе Петербурга, в Веселом Поселке. На его снимках свет отражается в ледяных кристаллах прямо напротив храма апостола Петра. Сергей отметил, что ракурс специально не выбирал.