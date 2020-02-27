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27.02.2020 16:05
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Погода в Петербурге делает редкое обыденным. Над городом вновь заметили световые столбы

Второй вечер подряд петербуржцы наблюдают в небе такое явление, как световые столбы. На этот раз сияло в Веселом Поселке.

Сделанные накануне вечером фотографии в редакцию «Фонтанки» читатель Сергей прислал 27 февраля. Он уточнил, что снимал около девяти часов в Невском районе Петербурга, в Веселом Поселке. На его снимках свет отражается в ледяных кристаллах прямо напротив храма апостола Петра. Сергей отметил, что ракурс специально не выбирал.

Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
Фото: читатель «Фонтанки» Сергей

Такое же явление петербуржцы наблюдали днем ранее: 25 февраля световые столбы засняли в центре города ранним утром

Световые столбы образуются в воздухе в морозную погоду. Это оптический эффект, который представляет собой вертикальную полосу от яркого источника света. Например, от заходящего или восходящего солнца или луны, порой «срабатывает» и свет от уличного освещения.

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