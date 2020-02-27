«Без понуждения». Лукашенко рассказал о своем видении «реальной интеграции» с Россией

Президент Белоруссии заверил, что его республика остается верной «реальной интеграции» с соседней страной.



«Мы остаёмся, как всегда, привержены реальной интеграции — без понуждения к интеграции. Новый термин появился в Союзе — «понуждение к интеграции». И странно, что началось это с понуждения к интеграции Белоруссии», — цитирует 27 февраля заявление Александра Лукашенко агентство «Белта».

По его словам, «реальная интеграция» подразумевает «объединение экономик, жизни людей», при этом «сохраняя суверенитет и независимость». Именно такая модель, считает Лукашенко, была инициализирована во времена Бориса Ельцина. «Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость», — заявил белорусский лидер, добавив, что затем начались «непонятные толкотня и возня».