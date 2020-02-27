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27.02.2020 15:27
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«Без понуждения». Лукашенко рассказал о своем видении «реальной интеграции» с Россией

Президент Белоруссии заверил, что его республика остается верной «реальной интеграции» с соседней страной.

«Мы остаёмся, как всегда, привержены реальной интеграции — без понуждения к интеграции. Новый термин появился в Союзе — «понуждение к интеграции». И странно, что началось это с понуждения к интеграции Белоруссии», — цитирует 27 февраля заявление Александра Лукашенко агентство «Белта».

По его словам, «реальная интеграция» подразумевает «объединение экономик, жизни людей», при этом «сохраняя суверенитет и независимость». Именно такая модель, считает Лукашенко, была инициализирована во времена Бориса Ельцина. «Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость», — заявил белорусский лидер, добавив, что затем начались «непонятные толкотня и возня».

Напомним, что это не первый раз, когда Лукашенко подчеркивает нежелание отказываться от суверенитета. Так, в конце прошлого года он посетовал, что ему «подсовывают» вариант, на который он не согласен.

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Комментарии (3)

hmjo
Для Лукашенко не интересна политический союз с Россией, как в странах евросоюза между собой. Лукашенко хочет только экономического союза.
математик
кстати, хороший логический вопрос=)))

В принципе нечего придумывать есть пример Евросоюза. Можно создать аналогично.
Zas
Чисто интересно, а если Лукашенко предложит путину вариант вхождения РФ в состав Белоруссии. И в этой конструкции Лукашенко отведёт себе роль президента союзного государства. Как отреагирует на это путин?
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