Горизбирком удвоит число ТИКов. Их сформируют после голосования по Конституции

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 27 февраля утвердила перечень территориальных комиссий. Их число возрастет с существующих 30 до 64 комиссий, сообщает корреспондент «Фонтанки». По информации редакции, новые ТИКи собираются сформировать после всенародного голосования по поправкам в Конституцию.

Во вновь сформированных ТИКах будет по 13 человек. Как пояснил член Горизбиркома Дмитрий Краснянский, нечетное количество членов комиссии позволит избежать ситуаций, когда голоса, например, при определении результатов выборов или при итоговом голосовании распределяются поровну. «Нечетное число в данном случае полезнее, чем четное», — добавил он.

Член ГИК от Партии Роста Алексей Березин предложил также увеличить численный состав 28 существующих территориальных избиркомов — с 10 до 13 человек. «Если останется прежнее число [членов] в 28 комиссиях, тем самым Санкт-Петербургская комиссия фактически зафиксирует дискриминацию одной из парламентских партий, поскольку сегодня в Законодательном собрании представлены шесть политических партий. А при численности «10 человек в 28 комиссиях» Партия Роста не имеет возможности представить свою обязательную кандидатуру», — сказал член Горизбиркома. В двух оставшихся ТИКах (№ 23 и 29) городская комиссия в августе прошлого года увеличила количество членов до 14 человек, именно в них Партия Роста имеет своих представителей. Отметим, что парламентские партии могут выдвигать в избирательные комиссии по одному члену с правом решающего голоса, при этом их общая «квота» составляет 50% от общего числа членов. В то время, когда формировались ТИКи, Партия Роста еще не имела фракции в Заксобрании Петербурга, соответственно, не являлась парламентской.