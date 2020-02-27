Любовь Совершаева: Внедрение налога на самозанятых может спровоцировать рост социальной напряженности в Петербурге

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что текущие темпы роста поступлений налогоплательщиков должны помочь достигнуть заявленную планку по увеличению доходов бюджета до 1 трлн рублей к 2024 году.

Борьба за рост собираемости налогов в Петербурге может привести к росту социальной напряженности. Такое мнение высказала 27 февраля в ходе расширенной коллегии управления Федеральной налоговой службы России по Петербургу заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Любовь Совершаева.

При этом удерживать темпы роста за счет улучшения администрирования будет трудно, считает Совершаева. «Этот ресурс вы почти использовали», — сказала она. Ключевой задачей ФНС в 2020 году заместитель полпреда назвала переход с ЕНВД на налог на самозанятых. Таким образом, миссия по обелению налогооблагаемой базы, о которой говорили налоговики, коснется не только юридических, но и физических лиц.

«Надо провести работу так, чтобы не увеличивать градус социальной напряженности в городе. <...> Когда речь о юрицах — это одно, когда речь идет о каждом, и вы применяете те же методы, что к юридическому лицу, — это может вызывать негативные ситуации», — подчеркнула она.

Петербург вошел в число пилотных регионов, где с 1 января 2020 года в качестве эксперимента начал действовать налог на самозанятых. Самозанятые должны платить 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических.

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