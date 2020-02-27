Набережную Обводного канала ограничат до середины марта. Потеснят водителей и в районе «Удельной»
В конце февраля — начале марта 2020 года вступают в силу ограничения движения в трех районах Петербурга. В Красном Селе продолжают строить объездную, в Адмиралтейском районе прокладывают инженерные сети, а в Выборгском — тепловые.
Как сообщает 27 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 28 февраля по 6 марта ограничивается проезд по улице Свободы в Красном Селе от административной границы города до дома 59 и закрывается безымянный проезд к Санкт-Петербургскому научно-исследовательскому институту вакцин и сывороток в створе улицы Свободы.
Затем с 7 марта по 31 октября будет ограничено движение по улице Свободы от административной границы города до улицы Юных Пионеров. Изменения связаны с дорожными работами: ЗАО «АБЗ-Дорстрой» размещает там временное ограждение для продолжения строительства обхода Красного Села.
С 29 февраля по 19 марта ограничивается движение по набережной Обводного канала от Дровяной улицы до улицы Циолковского. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прокладывает там инженерные сети.
А с 3 по 30 марта в связи с работами АО «Стройинвест» по прокладке теплосети будет перекрыто движение по Ярославскому проспекту от Скобелевского проспекта до дома 67 по Ярославскому, но без перекрёстка с Забайкальской улицей. Объезд предусмотрен по Скобелевскому и Костромскому проспектам.