В конце февраля — начале марта 2020 года вступают в силу ограничения движения в трех районах Петербурга. В Красном Селе продолжают строить объездную, в Адмиралтейском районе прокладывают инженерные сети, а в Выборгском — тепловые.



Как сообщает 27 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 28 февраля по 6 марта ограничивается проезд по улице Свободы в Красном Селе от административной границы города до дома 59 и закрывается безымянный проезд к Санкт-Петербургскому научно-исследовательскому институту вакцин и сывороток в створе улицы Свободы.