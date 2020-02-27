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27.02.2020 14:30
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Прощальный матч Марии Шараповой может пройти в Петербурге

Организаторы теннисного турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy заявили, что прощальный матч объявившей о завершении карьеры Шараповой может состояться на «Газпром Арене».

«Что касается особого матча, то мы уже начали думать о нем и что-нибудь придумаем. Не исключаю, что мы это можем провести во время футбольной паузы, либо в конце года, чтобы можно было задействовать «Газпром Арену», — цитирует 27 февраля заявление генерального директора турнира Александра Медведева ТАСС.

По его словам, у российской спортсменки за плечами «блестящая карьера, красивая запоминающаяся игра», однако травма не позволила ей принять участие в последнем турнире в Петербурге.

Мария Шарапова — самая успешная российская теннисистка в истории. Одна из десяти женщин, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры «Большого шлема», но в разные годы). Обладательница серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне. Кроме того, она признана самым высокооплачиваемым российским спортсменом за последние 10 лет. 

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