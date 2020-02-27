FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
65.52р71.24р
27.02.2020 14:15
0
Печать

«Почувствовал боль, мы его заменили»: Дзюба не сыграет с «Локомотивом» в Петербурге из-за травмы

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба восстанавливается после заключительного матча на сборах. Он не примет участия в первой официальной игре года с «Локомотивом» в Петербурге.

«Он почувствовал боль, мы его заменили. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного [в его состоянии] не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой. Возможно, завтра, возможно, после игры. Каждый день мы проверяем эту информацию. Когда он будет готов тренироваться в общей группе, тогда у него будет возможность играть», — сообщил 27 февраля главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Встреча «Зенита» и «Локомотива» состоится 29 февраля на «Газпром Арене». «Зенит» по итогам 19 туров возглавляет турнирную таблицу с 45 очками, а «Локомотив» находится на пятом месте с 34 очками.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний