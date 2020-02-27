«Почувствовал боль, мы его заменили»: Дзюба не сыграет с «Локомотивом» в Петербурге из-за травмы

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба восстанавливается после заключительного матча на сборах. Он не примет участия в первой официальной игре года с «Локомотивом» в Петербурге.

«Он почувствовал боль, мы его заменили. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного [в его состоянии] не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой. Возможно, завтра, возможно, после игры. Каждый день мы проверяем эту информацию. Когда он будет готов тренироваться в общей группе, тогда у него будет возможность играть», — сообщил 27 февраля главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.