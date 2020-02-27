Бумажные билеты на петербургские автобусы в первый месяц весны получат новый экспериментальный дизайн. Цель нововведения — снизить затраты перевозчика и одновременно информировать пассажиров.



Как сообщает 27 февраля пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», в марте 2020 года в автобусах предприятия, наряду с привычной катушкой, появятся разовые билеты нового дизайна. Они будут представлять собой книжечки с билетами прямоугольной формы.

В левой части нового билета будут располагаться привычные атрибуты, вроде наименования перевозчика, стоимости поездки и набора цифр, из которого по-прежнему можно будет сложить «счастливый» номер. Правая же будет представлять собой рекламный блок, содержащий также информацию о музеях, учебных заведениях и телефоны городских служб.