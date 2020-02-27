В петербургских автобусах появятся новые билеты. Посмотрите, как они будут выглядеть
Бумажные билеты на петербургские автобусы в первый месяц весны получат новый экспериментальный дизайн. Цель нововведения — снизить затраты перевозчика и одновременно информировать пассажиров.
Как сообщает 27 февраля пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», в марте 2020 года в автобусах предприятия, наряду с привычной катушкой, появятся разовые билеты нового дизайна. Они будут представлять собой книжечки с билетами прямоугольной формы.
В левой части нового билета будут располагаться привычные атрибуты, вроде наименования перевозчика, стоимости поездки и набора цифр, из которого по-прежнему можно будет сложить «счастливый» номер. Правая же будет представлять собой рекламный блок, содержащий также информацию о музеях, учебных заведениях и телефоны городских служб.
Перевозчик заключил контракт с рекламной компанией, которая выбрана на открытом аукционе. Это снизит затраты предприятия на изготовление билетной продукции. Рекламироваться будут только услуги, соответствующие требованиям закона. Кроме того, коммерческая информация на билетах будет соседствовать с социально значимой, отмечают в пресс-службе.