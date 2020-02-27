FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
65.52р71.24р
27.02.2020 13:46
1
Печать

В петербургских автобусах появятся новые билеты. Посмотрите, как они будут выглядеть

Бумажные билеты на петербургские автобусы в первый месяц весны получат новый экспериментальный дизайн. Цель нововведения — снизить затраты перевозчика и одновременно информировать пассажиров.

Как сообщает 27 февраля пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», в марте 2020 года в автобусах предприятия, наряду с привычной катушкой, появятся разовые билеты нового дизайна. Они будут представлять собой книжечки с билетами прямоугольной формы.

В левой части нового билета будут располагаться привычные атрибуты, вроде наименования перевозчика, стоимости поездки и набора цифр, из которого по-прежнему можно будет сложить «счастливый» номер. Правая же будет представлять собой рекламный блок, содержащий также информацию о музеях, учебных заведениях и телефоны городских служб.

Перевозчик заключил контракт с рекламной компанией, которая выбрана на открытом аукционе. Это снизит затраты предприятия на изготовление билетной продукции. Рекламироваться будут только услуги, соответствующие требованиям закона. Кроме того, коммерческая информация на билетах будет соседствовать с социально значимой, отмечают в пресс-службе.

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Vahmistroff
Зачем плодить кучу лишней макулатуры? Пожалейте деревья!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний